Habla Duende 2022
Un celler de Trujillo (Cáceres) amb una història curta, però intensa. El seu objectiu és perfeccionar els vins i sobretot el disseny, en una zona on els seus vins encara no tenen un reconeixement internacional. Un Sauvignon blanc ben seleccionat, amb poc rendiment per hectàrea per mantenir fruita i frescor, després dels 9 mesos de criança en botes de roure francès i un posterior afinat a l’ampolla. Un disseny d’ampolla ben atractiu i una elaboració impecable fan d’aquest Sauvignon blanc un gran vi. Intensitat, volum, complexitat i, sobretot, persistència en boca, són qualificatius que es mereix. Amb el coneixement actual sobre enologia, molta il·lusió i sobretot inversió, ens poden sorprendre grans vins en zones moltes vegades desconegudes.
