Neix a Vic el primer menú dedicat a la Moreneta
Es tracta d'una experiència immersiva que se celebrarà aquest diumenge al Seminari de Vic
ACN
Vic
Un arròs negre, una sardina marinada amb vinagre de Mòdena o unes postres amb diferents textures de xocolata es podran tastar al Seminari de Vic. Aquest espai, depenent del Bisbat de Vic, acaba d'idear el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta, patrona de Catalunya. Més enllà de la gastronomia, la proposta immersiva també combinarà cultura i espiritualitat.
Per exemple, la Coral Canigó cantarà el Virolai o es podrà visitar la renovada església del Seminari. Des del Departament de Cultura del Seminari, Jordi Torrents ha explicat que l'acte està pensat en tres eixos relacionats amb Montserrat, on s'explicaran els orígens, el perquè del seu color o el lligam amb Catalunya. El dinar serà aquest diumenge a les 12 del migdia.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»