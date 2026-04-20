Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Neix a Vic el primer menú dedicat a la Moreneta

Es tracta d'una experiència immersiva que se celebrarà aquest diumenge al Seminari de Vic

Detall d'un dels aperitius que podran tastar els assistents al menú litúrgic dedicat a la Moreneta / Laura Busquets

ACN

Vic

Un arròs negre, una sardina marinada amb vinagre de Mòdena o unes postres amb diferents textures de xocolata es podran tastar al Seminari de Vic. Aquest espai, depenent del Bisbat de Vic, acaba d'idear el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta, patrona de Catalunya. Més enllà de la gastronomia, la proposta immersiva també combinarà cultura i espiritualitat.

Per exemple, la Coral Canigó cantarà el Virolai o es podrà visitar la renovada església del Seminari. Des del Departament de Cultura del Seminari, Jordi Torrents ha explicat que l'acte està pensat en tres eixos relacionats amb Montserrat, on s'explicaran els orígens, el perquè del seu color o el lligam amb Catalunya. El dinar serà aquest diumenge a les 12 del migdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  2. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
  3. L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
  4. El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
  5. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  6. Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
  7. Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
  8. Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

La Iglesia estudia aprobar un decreto general de sanciones a los clérigos acusados de pederastia

La Iglesia estudia aprobar un decreto general de sanciones a los clérigos acusados de pederastia

Manresa s'afegeix a les manifestacions de la plataforma Sant Jordi per la Llengua

Manresa s'afegeix a les manifestacions de la plataforma Sant Jordi per la Llengua

Si treballes de nit, això és el que t'han de pagar pel plus de nocturnitat (i quan no et correspon)

Si treballes de nit, això és el que t'han de pagar pel plus de nocturnitat (i quan no et correspon)
Tracking Pixel Contents