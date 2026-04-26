Castillo de Monjardín Rosado del Alba 2025
Tornem a presentar un altre vi del celler Castillo de Monjardín, ja que elaboren alta qualitat a un preu raonable. Acabat de sortir al mercat, aquest rosat de Garnatxa negra ha millorat els reconeguts rosats de Navarra, que històricament ja eren bons. Aroma molt expressiva, amb notes ben marcades de fruites vermelles fresques i elegants (sobretot maduixes i gerds), fugint de la fruita excessivament dolça que antigament es trobava en els rosats de la zona. Una altra mostra del nivell d’aquest celler, que ens sorprèn a cada vi que tastem i que prestigia la D.O. Navarra. Millor prendre’l jove, ja que fins l’estiu mantindrà tota la força i frescor d’un rosat modern i ben definit.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026