Fontané
La meva primera vegada a El Celler de Can Roca va ser el 2001. Vaig anar-hi amb un cosí i amb dos amics menorquins. Tot era incipient. Tant pels germans Roca, en aquell moment el Joan i el Josep, com pels comensals que hi debutàvem. Faltava temps per l’entrada en acció d’aquest home del Renaixament, que és el Jordi, amb unes habilitats que traspassen el món dolç.
Recordo haver rebut una lliçó de màxim nivell del Josep. Vaig demanar dos vins. El primer d’un amic, un Belondrade y Lurton del Didier Belondrade que ens va servir. El segon, el d’un conegut a qui el pare d’un altre amic havia assessorat. Era un Petit Verdot de la ‘Meseta’ castellana. Elegantment, i des de la seva senzillesa, ens va proposar una alternativa, un vi francès de la mateixa varietat que vam acceptar que va resultar meravellosa (com sempre que et fa un suggeriment).
Va ser el meu primer àpat en aquella sala al costat del menjador del de tota la vida que avui encara funciona i que és un homenatge a aquella cuina tradicional catalana que tant ens defineix com a país.
Per casa corre un llibre editat l’any 2004 a Columna Edicions. El títol defineix el contingut: La cuina de la meva mare. Una obra d’art de la cuina catalana que s’hauria d’explicar a les escoles des de ben petits. Són receptes variades, ben explicades i amb una munió de plats a base productes de preus econòmics. La sopa de menta, de la família de les sopes d’herbes, n’és un bon exemple.
En aquest punt de maduresa que gaudeixen ara els Roca, han fet un pas per a homenatjar la mare. Ho han fet a Sant Julià de Ramis, un espai imponent que reuneix destil.leria, hotel, el celler més impressionant que he vist mai i dos restaurants. Un d’ells és el Fontané, basat en aquella cuina tradicional catalana que la mare tant els ha ensenyat a estimar. És dels restaurants més agradables on he estat darrerament i on he tastat un dels millors plats a un millor preu, l’amanida de l’hort de Mas Marroch. Ah! I amb el millor celler que puguem imaginar. Un regal pel país a través d’un homenatge a la seva mare, a totes les mares.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026