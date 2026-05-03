Amontillado Los Arcos
Les Bodegas Lustau, de les quals ja vam presentar el seu vermut, elaboren també aquest vi generós sec a Jerez de la Frontera. L’Amontillado és potser el vi de Xerès més complet. Partim d’un vi blanc sec, al qual se li afegeix alcohol vínic, fins a arribar als 15º. Un cop fortificat, passa a la bota omplint-ne 2/3 i, per tant, deixant un espai d’aire entre el líquid i la bota. Durant 4 anys, apareix una escuma sobre el vi (velo flor) que recorda a l’escuma de la cervesa. Al quart any, afegeixen alcohol fins a 18,5º. Això provoca la desaparició de la flor que el protegia de l’oxidació. Després, es deixa 4 anys més a la bota i es va tornant ranci. En tastar-lo, ens dona records de fruits secs com l’ametlla, i altres més intensos, com l’avellana i les nous.
