Filet de llom a la cervesa i mostassa

Filet de llom amb cervesa i mostassa

Dolors Gómez

Ingredients

2 filets llom del Ral, 300 cc cervesa negra, 25 g sucre morè, 200 cc caldo, 1 taronja ratllada, 20 cc vinagre Módena, 20 g mostassa a l’antiga, 1 pot crema llet, sal, pebre, 1 llimona, oli, 500 g pastanagues, 1 pot crema llet, 25 g mantega

Puré de pastanagues: 400 g pastanagues, 50 g mantega, 50 cc crema llet i sal

Preparació

  • Salpebrem els filets de llom i amanim amb suc de llimona
  • Els rostim en una cassola amb un xic d’oli i un tros de mantega
  • Per fer la salsa, fem un caramel amb el sucre morè, unes gotes d’aigua i llimona
  • Afegim la cervesa negra i deixem reduir a la meitat
  • Incorporem una cullerada de vinagre de Módena, el caldo i deixem reduir
  • Posem sal i pebre i la ratlladura de taronja
  • Incorporem la crema de llet calenta i la mostassa i deixem bullir 5 minuts
  • Pel puré de pastanagues, bullim les pastanagues, colem, triturem i afegim un tros de mantega i un xic de crema de llet. Ha de quedar fi, però amb consistència
  • Tallem la carn a trossos gruixuts i per sobre posem la salsa
  • Acompanyem amb el puré de pastanagues

TEMES

