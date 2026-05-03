Filet de llom a la cervesa i mostassa
Ingredients
2 filets llom del Ral, 300 cc cervesa negra, 25 g sucre morè, 200 cc caldo, 1 taronja ratllada, 20 cc vinagre Módena, 20 g mostassa a l’antiga, 1 pot crema llet, sal, pebre, 1 llimona, oli, 500 g pastanagues, 1 pot crema llet, 25 g mantega
Puré de pastanagues: 400 g pastanagues, 50 g mantega, 50 cc crema llet i sal
Preparació
- Salpebrem els filets de llom i amanim amb suc de llimona
- Els rostim en una cassola amb un xic d’oli i un tros de mantega
- Per fer la salsa, fem un caramel amb el sucre morè, unes gotes d’aigua i llimona
- Afegim la cervesa negra i deixem reduir a la meitat
- Incorporem una cullerada de vinagre de Módena, el caldo i deixem reduir
- Posem sal i pebre i la ratlladura de taronja
- Incorporem la crema de llet calenta i la mostassa i deixem bullir 5 minuts
- Pel puré de pastanagues, bullim les pastanagues, colem, triturem i afegim un tros de mantega i un xic de crema de llet. Ha de quedar fi, però amb consistència
- Tallem la carn a trossos gruixuts i per sobre posem la salsa
- Acompanyem amb el puré de pastanagues
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any