El Poste aposta per la cultura del vermut amb proximitat i tradició
L'establiment de Salelles ha guanyat popularitat per oferir un ampli catàleg de productes d'elaboració pròpia
Pau Navarro Freixes
A Salelles, al carrer Josep Genovès número 7, trobem l’emblemàtic Poste. Un local acollidor, proper i tradicional amb un gran ventall d’opcions per gaudir del bon temps amb un vermut. La seva gran terrassa a l’aire lliure és un dels atractius principals en aquesta època de l’any, convidant els assistents a sortir a prendre l’aire i viure en primera persona la tranquil·litat que ofereix l’espai.
Poste deixa a disposició del públic un catàleg variat de productes d'elaboració pròpia i de la màxima qualitat. Per acompanyar l’arribada de la calor, les millors recomanacions possibles són les seves cerveses artesanes, amb diferents tipus per cada paladar, totes elaborades de forma artesanal en diferents punts del territori i sota la supervisió del Jordi, propietari del local. A més de cerveses, Poste disposa d'una ratafia pròpia i un licor de llorer, un sabor únic i natural que agrada i sorprèn a parts iguals.
No solament trobem licors artesanals, en aquest local l'oli que es consumeix prové d'una llarga tradició familiar que ha passat de generació en generació. Aquest producte té un gran pes emocional, amb la cara del pare del Jordi a cada ampolla com a tribut. Un altre producte estrella que es fabrica al mateix establiment és la seva salsa picant, nascuda de l'error d'un pagès del municipi en confondre llavors de pebrot havà amb pebrot normal. Al Poste van saber revertir la situació, afegint elements propis a aquests pebrots i deixant reposar la salsa durant tres anys en barrils de fusta per obtenir aquest producte tan especial.
Aquests productes i molts més es troben al Poste, que et convida a descobrir la història darrera de cada producte. Un espai ideal per gaudir amb família i amics d'un vermut proper, tradicional i ple de sabor que no et deixarà indiferent.
