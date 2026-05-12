Tres maneres de recórrer la Ribera del Duero, Campo de Borja i La Manxa
Casa Gourmet presenta el maig una selecció de vins marcada per la identitat varietal
María José Cayuela
Casa Gourmet presenta la seva selecció de vins del mes de maig. Una proposta centrada en tres monovarietals que permeten descobrir diferents maneres d’interpretar la vinya i el territori. La selecció reuneix referències procedents de tres denominacions d’origen amb personalitat pròpia: Ribera del Duero, Campo de Borja i La Manxa.
La proposta inclou sis ampolles —dues unitats de cada vi— per 46 euros, davant d’un valor aproximat de mercat de 70 euros. Una selecció pensada per a qui busca explorar perfils diferents dins del vi negre, des de l’elegància i estructura d’un tempranillo de parcel·la fins a la frescor d’una garnatxa d’altura i la profunditat d’un petit verdot elaborat en solitari.
Finca La María 2021, l’expressió d’una vinya singular a Ribera del Duero
Es tracta d’un monovarietal de tempranillo procedent de La Horra, un dels municipis amb més tradició vitícola de la Ribera burgalesa. La verema 2021 a la DO Ribera del Duero està considerada excel·lent, un factor que reforça el potencial de guarda i la qualitat d’aquest vi.
L’altitud, els sòls calcaris i el clima continental defineixen el seu perfil, marcat per una criança de 12 mesos en bóta. Al nas predomina la fruita vermella madura i els matisos especiats, mentre que en boca mostra una estructura ferma i un taní polit.
Marqués de Velilla, fundada el 1985, treballa 150 hectàrees de vinya pròpia al cor de la Ribera. El celler combina mètodes tradicionals amb tecnologia enològica per elaborar vins centrats en l’expressió del terrer i el caràcter de la tinta del país, varietat majoritària a les seves parcel·les.
Borsao Garnacha Alta 2023, frescor i altitud als peus del Moncayo
Procedeix de vinyes ecològiques situades entre els 550 i 800 metres d’altitud, a la DO Campo de Borja, una de les zones històriques de la garnatxa a Aragó. La influència del Moncayo, els contrastos tèrmics i la presència constant del cerç afavoreixen una maduració lenta i una bona conservació de l’acidesa.
Al nas mostra fruita vermella fresca, notes de mora i un lleuger fons especiat. En boca ofereix un final persistent marcat per la frescor.
Bodegas Borsao treballa més de 2.200 hectàrees de vinya i s’ha consolidat com una de les referències de la garnatxa a Campo de Borja. El seu projecte combina tradició vitícola, diversitat de sòls i una forta especialització en aquesta varietat emblemàtica.
Finca Antigua Petit Verdot 2020, profunditat i caràcter des de La Manxa
Aquest monovarietal procedeix de la vinya El Granero, a La Manxa. Habitualment utilitzada en petites proporcions dins d’assemblatges, la petit verdot adquireix aquí un paper protagonista.
El vi presenta una gran intensitat aromàtica, amb notes de mora, sotabosc, herbes aromàtiques i records balsàmics. En boca mostra volum, amb un perfil elegant i persistent.
Finca Antigua forma part de Familia Martínez Bujanda i desenvolupa el seu projecte en una finca manxega on la vinya conviu amb una marcada amplitud tèrmica i un paisatge de clima continental.
On trobar la selecció
La selecció de vins del maig està disponible a Casa Gourmet, l’e-commerce gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gurmet triats amb criteri. Es pot adquirir a través del Club de Vins a casagourmet.es i a la seva app.