La recepta per fer un pastís de formatge espectacular sense forn
Elabora un pastís de formatge sense forn utilitzant galetes Digestive i una cobertura de melmelada de fruits vermells i gerds
Ingredients
100 g galetes tipus Digestive, 40 g mantega pomada, 350 cc nata, 350 g formatge tipus philadelphia, 40 g sucre, 8 fulles de gelatina, 1 plateta de gerds, 150 g melmelada fruits vermells, 1 cull. suc de llimona, 50 cc aigua i 3 fulles de gelatina.
Preparació
- Triturem les galetes i afegim la mantega pomada
- Cobrim un motlle de corona amb les galetes triturades, apretant bé i ho deixem 10 minuts a la nevera
- Pel farcit, barregem la nata, el formatge i el sucre
- Afegim 8 fulles de gelatina desfeta prèviament en aigua
- Tot això ho aboquem al motlle i ho deixem de 3-4 hores a la nevera
- Pintem per sobre amb la melmelada desfeta amb la gelatina i deixem refredar
- Decorem per sobre amb fruits vermells naturals
