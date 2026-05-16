La recepta per fer un pastís de formatge espectacular sense forn

Elabora un pastís de formatge sense forn utilitzant galetes Digestive i una cobertura de melmelada de fruits vermells i gerds

Un pastís de formatge / ARXIU

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

100 g galetes tipus Digestive, 40 g mantega pomada, 350 cc nata, 350 g formatge tipus philadelphia, 40 g sucre, 8 fulles de gelatina, 1 plateta de gerds, 150 g melmelada fruits vermells, 1 cull. suc de llimona, 50 cc aigua i 3 fulles de gelatina.

Preparació

  • Triturem les galetes i afegim la mantega pomada
  • Cobrim un motlle de corona amb les galetes triturades, apretant bé i ho deixem 10 minuts a la nevera
  • Pel farcit, barregem la nata, el formatge i el sucre
  • Afegim 8 fulles de gelatina desfeta prèviament en aigua
  • Tot això ho aboquem al motlle i ho deixem de 3-4 hores a la nevera
  • Pintem per sobre amb la melmelada desfeta amb la gelatina i deixem refredar
  • Decorem per sobre amb fruits vermells naturals

