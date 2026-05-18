El Japó reinventa la paella: així és la versió instantània que es prepara en 5 minuts

Aquest menjar ràpid ja és una opció popular de dinar entre els japonesos

Una paella exprés de Nissin / NISSIN FOOD PRODUCTS / EFE

Una paella de marisc exprés amb sabor japonès: aquesta és l’última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani, que ha començat a comercialitzar el famós plat d’origen espanyol amb l’anunci que pot estar llest en cinc minuts.

Cuinat amb un “saborós” brou de marisc que li dona un “sabor intens i profund”, aquest plat “es corona” amb gambes, calamar, mongetes verdes i pebrot vermell “per a un acabat vibrant i colorit”, descriu la companyia creadora de marques com ‘Cup Noodle’ sobre aquest producte acabat de llançar.

El plat resultant —de marisc i venut en un dels icònics gots de fideus instantanis— promet “gaudir del sabor d’Espanya en només 5 minuts afegint-hi aigua calenta”.

Provar la paella sense viatjar a Espanya

Una portaveu de Nissin Foods ha explicat que la idea de crear una paella instantània, com altres plats estrangers creats per a la seva sèrie ‘World Food Trucks’, neix de la voluntat de posar a disposició dels ocupats japonesos menjar internacional autèntic “sense viatjar a l’estranger ni menjar fora”.

Va constatar que s’ha convertit en una “opció popular per al dinar, especialment entre treballadors d’oficina”.

Paella de marisc

Paella de marisc / Sandra Wei

La companyia va comercialitzar la paella, i anteriorment el guisat taiwanès Lu rou fan, perquè “són destinacions turístiques populars per als japonesos i són plats representatius que gaudeixen persones de totes les edats”.

Després de “nombrosos intents”

En el cas de la paella, la portaveu va reconèixer que van ser necessaris “nombrosos intents” per replicar el sabor d’aquest plat “laboriós”, que requereix cocció lenta. “Vam aconseguir un sabor que recorda l’autèntica cuina espanyola”, va assegurar.

La paella instantània ja està disponible en supermercats i botigues de tot el Japó. Tot i això, la portaveu va aclarir que no tenen intenció d’exportar el producte fora del país, ni tan sols a Espanya.

