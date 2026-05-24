Escola d'espavilats
Dijous vaig tenir l’oportunitat d’anar a Joviat Culinary, la nostra escola d’hoteleria de capçalera. Vam assistir a les conclusions d’un repte que ha resultat ser apassionant. L’objectiu era recuperar receptes històriques de casa nostra per replicar-les fidedignament. La complicitat i la sensibilitat compartida amb una sèrie d’alumnes i mestres apassionats per la gastronomia va suposar un extraordinari recorregut per la cuina tradicional catalana de temporada. Vam fer incís en quins productes comprar i en l’atenció a la temporada. Qualitat i temporalitat com a punt de partida i atenció al detall com a manera de transitar.
A la mateixa sessió, les conclusions de dos reptes més. Un amb els formatges Muntanyola d’Ampans que aporten un valor impagable al territori. L’altre, un projecte interessantíssim d’Althaia que busca que les persones amb disfàgia puguin menjar plats amb més gust i seguretat.
Seguint l’itinerari acadèmic, ahir vaig assistir a la presentació del llibre d’un amic doctor, Marc Bernadich. Doctor en Economia, concretament, economista humanista en essència i degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa Uvic-Ucc. Es titula Model DO i el subtítol és: Orquestrar per envalorar i prosperar. A la portada, una síntesis: "Quan la innovació no vol dir res i el lideratge no funciona".
Amb el Marc hem compartit un munt de converses i des de sempre sé que és algú que ordena les idees, les destil.la i t’acaba explicant el per què de tot. Té una memòria privilegiada i compartim una passió que és l’emprenedoria. Ell, que va fer la tesis doctoral sobre l’empresa familiar, sempre s’ha mostrat un entusiasta de la petita i mitjana empresa, un dels nostres patrimonis de país.
Una de les seves obsessions és aconseguir crear una escola d’espavilats. Ho basa en talents, tarannàs i toleràncies. Tres conceptes clars que justifiquen la lectura del llibre. El cas és que aquest llibre és el que m’agradaria recomenar a tots els alumnes de dijous i per extensió a tots els que tinguin ganes d’emprendre. Perquè per a poder cuinar i servir (o qualsevol altra activitat) bé, cal saber gestionar l’entorn.
