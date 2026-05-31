La Tarta de Santiago definitiva: recepta tradicional amb ametlla marcona i el toc clàssic de la creu
Amb només ametlla marcona, ous, sucre i uns passos molt senzills, pots preparar a casa una Tarta de Santiago autèntica, aromàtica i esponjosa. Et mostrem com fer el massapà, com aconseguir la cocció perfecta i com dibuixar la icònica creu amb sucre llustre per donar-li l’acabat 100% tradicional.
Ingredients
- 125 g ametlla crua marcona
- 125 g sucre
- 3 ous
- ½ llimona
- 50 g sucre llustre
- 60 g mantega
- 40 g farina
- 1 cull. llevat en pols
- 1 cull. aigua
Preparació
- Ratllem l’ametlla i la barregem amb el sucre i una cullerada d’aigua per fer el massapà
- Posem el massapà en un bol amb la mantega a punt de pomada
- Barregem bé i afegim els 50 g de sucre llustre i la ratlladura de llimona
- Afegim els ous d’un en un i, finalment, afegim la farina passada pel sedàs juntament amb el llevat
- Aboquem aquesta pasta en un motlle de 26 cm untat amb mantega i coem al forn a 180º durant 25 minuts
- Deixem refredar i desemmotllem
- Quan estigui completament fred empolvorem per sobre amb sucre llustre dibuixant la silueta de la creu
