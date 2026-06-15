La Mediterrània cap en sis ampolles: tres vins negres per viatjar de Jumella al Penedès
Casa Gourmet presenta la seva selecció de vins de juny amb una proposta que recorre tres territoris mediterranis de marcada personalitat
María José Cayuela
El fil conductor de la selecció de vins del mes de juny és el caràcter mediterrani, entès no com un estil únic, sinó com una suma de paisatges, varietats i maneres d’elaborar. Des del monestrell d’altura fins al vi de finca amb influència marina, passant per un negre ecològic del Penedès, Casa Gourmet proposa una lectura diversa i accessible de la vinya mediterrània.
La selecció, valorada en 80€, està disponible per 49€, fet que suposa un estalvi directe de 31€ i un descompte del 39 %. La proposta inclou Casa de la Ermita Crianza 2022, de la DO Jumella; Terrer d’Aubert 2020, de la DO Tarragona, i Negre Finca Renardes 2022, de la DO Penedès.
Jumella: la profunditat del monestrell en altura
El recorregut comença a Jumella amb Casa de la Ermita Crianza 2022, un vi negre en què el monestrell actua com a eix principal, acompanyada de syrah i cabernet sauvignon. El celler es troba al Parque Regional Protegido d'El Carche, a 700 metres d’altitud, un enclavament que ha contribuït a definir el perfil dels seus vins. Casa de la Ermita va ser un dels cellers que va impulsar la modernització de la DO Jumella i va ajudar a situar el monestrell entre les grans varietats de la vinya espanyola. Fundat per la família García l’any 1999, va ser també el primer celler de Jumella a obtenir reconeixement legal per la seva agricultura ecològica.
A la copa, aquest criança mostra un color vermell cirera d’alta intensitat. En boca combina una entrada dolça, bona frescor, cos, fruita negra i un taní abundant. És un vi pensat per acompanyar pebrots i albergínies escalivades, arròs amb conill i carns a la brasa.
Tarragona: mineralitat al costat de la Mediterrània
La segona parada és Terrer d’Aubert 2020, elaborat per Vinyes del Terrer a Vila-seca, Tarragona, a tan sols dos quilòmetres del mar Mediterrani. El vi neix de set hectàrees de vinya de garnatxa i cabernet sauvignon plantades sobre sòls de lumaquel·la, una pedra calcària amb fòssils marins que aporta al vi un marcat caràcter mineral i salí. Aquest negre mediterrani destaca per la seva elegància, complexitat i persistència. En el seu perfil hi apareixen fruita vermella i negra, un rerefons mineral, notes salines, taní fi i bona acidesa. És una interpretació molt vinculada al paisatge: un vi de finca on el sòl i la proximitat del mar defineixen bona part de la seva identitat.
Vinyes del Terrer és un projecte familiar de la família Morell Caminal, amb una viticultura natural, respectuosa amb l’ecosistema i certificada pel CCPAE. El seu perfil gastronòmic el converteix en un bon aliat de carns rostides, guisats mediterranis, arrossos de muntanya i formatges curats.
Penedès: fruita amable i viticultura ecològica
La selecció es completa amb Finca Renardes 2022, un vi negre ecològic i vegà elaborat per Parató Vinícola al Penedès. Procedeix majoritàriament de tempranillo de vinyes velles, amb cabernet sauvignon i un toc de carinyena, i s’afina durant uns tres mesos en bótes de roure americà i francès. És un vi de perfil polivalent, amb estructura però de pas amable. Al nas hi apareixen fruita madura, móra, maduixa, cirera picota, notes làctiques, torrades, espècies dolces, regalèssia i un rerefons mineral. En boca ofereix una entrada potent i una acidesa moderada però present.
Parató Vinícola, fundada el 1975 a l’Alt Penedès, treballa exclusivament amb raïm de les seves pròpies vinyes. La seva viticultura és 100 % ecològica i el celler avança en mesures de sostenibilitat vinculades al projecte Biosphere. El vi ha estat reconegut amb la Medalla Gran Or a Girovi’24, a més d’altres guardons en certàmens anteriors.
Sis ampolles per descobrir la Mediterrània copa a copa
La selecció del juny de Casa Gourmet proposa una manera senzilla de comparar tres formes d’entendre el vi negre mediterrani: la profunditat de Jumella, la mineralitat de Tarragona i la fruita amable del Penedès. Tres zones, tres cellers i sis ampolles pensades per gaudir a casa, regalar o descobrir nous estils amb una excel·lent relació qualitat-preu.
La capsa inclou dues ampolles de cada vi i ja està disponible a Casa Gourmet i a la seva aplicació per 49€, davant d’un valor real de 80€. Una oportunitat per viatjar per la Mediterrània copa a copa, amb vins de cellers familiars, projectes amb identitat territorial i elaboracions que miren la vinya com a punt de partida.
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