25 veremes d'excel·lència
Casa Gourmet llança una selecció de caves premium d'Art Laietà
Casa Gourmet
Casa Gourmet presenta aquest estiu una selecció exclusiva de caves premium d'Art Laietà, el celler familiar d'Alella que enguany celebra 25 veremes. La proposta reuneix Bruant 2023, Laietà Gran Reserva 2021 i Mirgin Reserva 2022, tres elaboracions que reivindiquen el cava com un gran vi mediterrani: precís, fresc i elegant.
Art Laietà és Elaborador Integral de la DO Cava, la qual cosa implica el control de tot el procés, des de la vinya fins a l'ampolla. El celler elabora caves ecològics de llarga criança que expressen amb autenticitat el paisatge únic de la Serra de Mar, a Alella, i forma part de "Grandes Pagos" d'Espanya des de 2024, consolidant la seva posició entre els projectes vitivinícoles més singulars del litoral mediterrani.
La selecció permet acostar-se a diferents lectures de l'estil d'Art Laietà a través de la pansa blanca, la varietat blanca històrica d'Alella, també coneguda com xarel·elo, les llargues criances i la influència directa del Mediterrani. El resultat és una mirada completa a un celler que ha construït la seva identitat al voltant de l'origen, la traçabilitat, el respecte pel territori i l'expressió del paisatge d'Alella.
Tres caves per a llegir Alella
Bruant 2023 és un Brut Nature elaborat amb pansa blanca. Amb 32 mesos de criança, representa una de les apostes més singulars del celler: va ser el primer cava sense sulfits afegits de la DO Cava, un camí iniciat en 2006 que s'ha convertit en una de les senyes d'identitat d'Art Laietà.
Laietà Gran Reserva 2021 ocupa un lloc central en aquesta etapa del celler. Elaborat amb pansa blanca, chardonnay i pinot noir, aquest Brut Nature Gran Reserva compta amb 49 mesos de criança i dona nom a la nova identitat de la casa. El seu vincle amb l'antiga Laietania connecta el projecte amb la història vitivinícola del litoral barceloní i amb un territori on la vinya conviu amb la mar i la muntanya.
Mirgin Reserva 2022 completa la proposta amb una expressió fresca, salina i mediterrània. Elaborat amb pansa blanca, macabeu i parellada, aquest Brut Nature Reserva té 37 mesos de criança. En copa mostra bombolla fina, fruita blanca, notes cítriques, ametlla verda i un delicat fons de criança sobre "lias".
Un celler familiar amb 25 veremes de trajectòria
Art Laietà és el projecte familiar iniciat per Josep Maria Pujol-Busquets i Cristina Guillén, i continuat avui per Mireia Pujol-Busquets, segona generació i directora adjunta del celler. El seu paper ha estat clau en la consolidació d'una nova etapa marcada per la sostenibilitat, la mínima intervenció i la cerca d'una expressió honesta del territori.
Situada al costat del Mediterrani, a 12 quilòmetres de Barcelona i resguardada per la Serralada de Marina, el celler treballa vinyes pròpies a Alella, Teià i Tiana. Els seus caves neixen sobre sòls de sauló granític, característics de la zona, que aporten frescor, tensió i una identitat salina recognoscible.
El canvi de nom d'Alta Alella a Art Laietà marca una nova etapa per al celler, però manté intacte l'eix que ha definit la seva trajectòria durant 25 veremes: elaborar vins i caves d'origen propi, amb una lectura contemporània del paisatge mediterrani i una relació directa entre vinya, temps i ampolla.
El cava com a vi mediterrani
La proposta de Art Laietà s'allunya d'una lectura purament festiva del cava per a situar-lo en el terreny del vi gastronòmic. Les llargues criances, el treball amb varietats històriques i la influència del paisatge d'Alella permeten entendre aquestes tres ampolles com a expressions complementàries d'un mateix origen.
A Bruant apareix la precisió de la pansa blanca i la cerca de puresa; A Laietà Gran Reserva, la profunditat d'una llarga criança vinculada a la nova identitat de la casa; i a Mirgin Reserva, la frescor salina d'un cava mediterrani de perfil directe i elegant.
La selecció de caves premium Art Laietà ja està disponible per temps limitat a casa Gourmet. Inclou sis ampolles de 75 cl, dues de cada cava: Bruant 2023, Laietà Gran Reserva 2021 i Mirgin Reserva 2022.
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