El formatge de cabra del Solsonès que ha pujat al podi mundial: "Vaig deixar la feina d'oficina per dedicar-me de ple a la granja"
Amb un ramat de prop de 300 cabres, la formatgeria Aubagueta de Biosca elabora productes lactis ecològics que han estat reconeguts en el certamen internacional World Cheese Awards
Cap d'ells s'havia dedicat mai a la ramaderia, però quan el pare es va jubilar van decidir comprar-li 30 cabres perquè les anés cuidant a la finca familiar. En aquell moment, cap dels fills s'esperava que, al cap d'uns anys, la trentena de caps de bestiar es convertirien en 300, que deixarien les seves feines per dedicar-se a l'explotació lletera i que un dels seus formatges arribaria a quedar entre els finalistes d'un concurs mundial. Aquesta és la història de la formatgeria Aubagueta de Biosca, al Solsonès, un projecte familiar que es dedica a elaborar productes ecològics des de fa quasi una dècada.
"Treballava d'administrativa en una oficina i vaig començar a l'explotació una mica com a hobby", explica Imma Prat, la cerverina que està al capdavant de la formatgeria junt amb el seu germà, Carles Prat. De mica en mica, aquesta rutina li va anar atraient cada cop més, fins al punt que va deixar la seva feina per dedicar-se de ple al ramat de cabres: "Treballar en un entorn on no et molesta ni el mòbil ni la gent et dona molta tranquil·litat i pau mental", explica. I així va ser com va canviar l'oficina per la granja.
L'explotació de cabres va generar molta curiositat entre els veïns del petit poble rural de Biosca i dels municipis de l'entorn, que no dubtaven a visitar-la. "Quan veien el ramat, tothom ens feia la mateixa pregunta: per què no feu formatges?", explica Prat. "Quan t'ho han dit 100 persones no en fas cas, però quan t'ho han dit 1.000, t'ho repenses", afegeix. Així, els dos germans es van apuntar a un curset per aprendre a fer-ne des de zero, sense experiència prèvia ni grans expectatives.
Amb les propietats de la llet de les cabres de raça murciano-granadina i confiant en la prova i error, van començar aquest camí. "Anàvem jugant amb les composicions i amb el temps de maduració i anàvem provant el que sortia, fins que vam trobar el que volíem". Com a resultat, van donar amb la fórmula de quatre formatges i un mató: dos de tendres; el semicurat, que té uns quants dies de maduració; i el curat, que en té uns set mesos.
Dos formatges premiats
Un dels frescos, un formatge blanc sense escorça i amb un punt d’àcid anomenat Coster, va obtenir el bronze en el concurs World Cheese Awards, que el 2021 es va celebrar a Oviedo. Tot va començar dos anys abans, quan l'Imma va tenir la idea de presentar-se en un altre campionat, en aquest cas nacional, el GourmetQuesos: "Encara teníem pocs anys d'experiència, però vaig pensar que tampoc no hi perdíem res, així que vaig posar els formatges en una caixa i els vaig enviar". La seva sorpresa va venir quan es van classificar fins a la semifinal, situant-se entre els 100 primers en la categoria de semicurats l'any 2019.
Després d'aquesta bona experiència, Prat no va dubtar a presentar-se al concurs mundial. "Total, tampoc hi perdíem res", reitera. I aquest cop la sorpresa va ser encara més gran quan el seu formatge fresc va quedar en la tercera posició.
Així doncs, el que va començar com un «entreteniment per al pare» s’ha acabat convertint en un negoci que involucra fins a tres generacions d’una mateixa família. Ara, al capdavant de l’explotació estan els dos germans, però el pare continua treballant-hi fent tasques de manteniment, com també la mare, que cada tarda treu a pasturar el ramat de cabres.
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