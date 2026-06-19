Les millors coques de Sant Joan: guia de forns i pastisseries artesanes
Descobreix on comprar des de les receptes tradicionals de pinyons, fruita i crema fins a les propostes més innovadores per celebrar la revetlla
La nit de Sant Joan és una de les celebracions més estimades del calendari català i les coques hi ocupen un lloc especial. Us presentem una guia amb una selecció d’establiments on trobar coques artesanes fetes amb tradició, ingredients de qualitat i aquell toc especial que converteix cada mos en una celebració. Tant si busques la clàssica coca amb fruita confitada com opcions més modernes, aquí tens alguns llocs on començar la ruta més saborosa de Sant Joan.
Pastisseria El Cigne
Amb l’arribada de la revetlla de Sant Joan, la pastisseria El Cigne de Manresa, fundada l’any 1964 i tot un referent de la pastisseria artesanal, torna a omplir els seus aparadors amb una àmplia selecció de coques artesanes amb algunes propostes innovadores que prometen sorprendre els més llaminers.
La gran protagonista és la clàssica coca de brioix, disponible en diferents versions: la de fruita confitada amb pinyons i ametlles, la de pinyó i ametlla, i la de crema. Totes aquestes varietats es poden degustar també farcides de nata, crema cremada o trufa. Una altra especialitat destacada és la coca estil músic, elaborada amb una base de crema cuita i una combinació de fruits secs, que es presenta farcida de nata, trufa o crema cremada. L’oferta es completa amb la coca de pasta de full de llardons, la de cabell d’àngel, la de xocolata, la de pasta de croissant i la tradicional coca de pa. Com a novetat d’aquest any, El Cigne incorpora una coca de brioix amb xocolata i praliné d’avellana.
Per descobrir aquestes coques de Sant Joan podeu visitar qualsevol dels dos establiments d’El Cigne, situats al carrer Barcelona, 10, i al carrer Urgell, 9, de Manresa. També podeu seguir les seves novetats i creacions a través del seu perfil d’Instagram.
Nutridolç
Nutridolç, a Moià, s’ha convertit en un referent de la pastisseria sense gluten gràcies al seu obrador artesanal, on elaboren pa i dolços amb farines ecològiques i sense additius ni conservants. Per a la revetlla de Sant Joan, l’establiment ofereix una àmplia varietat de coques 100% sense gluten, amb opcions també sense ou, sense lactis i sense sucre. Una proposta inclusiva que permet que tothom pugui celebrar la revetlla sense limitacions.
Entre les varietats disponibles destaquen les coques de brioix, que es poden trobar en versions amb pinyons, amb crema sense lactosa, de fruites o de xocolata. Per als amants de la pasta de full, l’obrador ofereix dues opcions: la clàssica coca de llardons i la de xocolata. A més, Nutridolç aposta per la personalització amb les seves coques especials. Els clients poden encarregar una coca de brioix farcida amb els ingredients que més els agradin o optar per la versió sense sucre, elaborada amb fruita natural i un brioix 100% lliure de sucres afegits.
Situat al carrer Pau Casals, 22 de Moià, Nutridolç aposta per mantenir el sabor de la tradició adaptant-lo a les necessitats alimentàries actuals. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web i també seguir-los a Instagram.
Cal Moliné
Parlar de Cal Moliné és parlar de tradició, ofici i arrelament al territori. Fundada l’any 1927, aquesta empresa familiar ha arribat a la quarta generació mantenint intacta l’essència de la fleca i la pastisseria artesanals, combinant-la amb una constant voluntat d’innovació.
Amb l’arribada de la revetlla, les coques de Sant Joan tornen a ser les grans protagonistes dels seus obradors. A Cal Moliné elaboren algunes de les varietats més tradicionals i apreciades: amb pinyons, de crema, nata o fruita confitada, sense oblidar les coques farcides ideals per als més llaminers. Fetes amb ingredients de qualitat i seguint receptes que han passat de generació en generació, les seves coques mantenen el sabor autèntic d’una de les tradicions gastronòmiques més estimades de Catalunya.
Amb establiments a Manresa, Navàs, Sallent, Súria i Barcelona, Cal Moliné continua sent una referència per a aquells que busquen celebrar la nit més curta de l’any amb una coca artesana, deliciosa i fidel a la tradició. Per a més informació, podeu seguir-los a Instagram.
Forn Passeig
Si busques una bona coca de Sant Joan a Manresa, Forn Passeig és una aposta segura. Amb més de 35 anys d’experiència elaborant productes de fleca i pastisseria artesanal, aquest establiment de referència, situat a l’avinguda de les Bases de Manresa, 110-112, destaca per oferir coques de Sant Joan elaborades amb ingredients de proximitat i matèries primeres de màxima qualitat.
La seva oferta combina la tradició de la Revetlla de Sant Joan amb propostes que s’han convertit en les preferides dels clients com les coques farcides de crema cremada i les de nata, reconegudes per la seva textura suau, el seu farcit generós i un sabor intens que conquereix grans i petits. De fet, aquestes varietats han anat guanyant protagonisme fins a superar en popularitat les tradicionals coques amb fruita confitada.
Cada coca és elaborada de manera artesanal, respectant els temps de fermentació i els processos tradicionals que garanteixen una massa esponjosa, aromàtica i plena de sabor. El resultat és un producte perfecte per compartir en família o amb amics durant la nit més màgica de l’any. Pots contactar amb Forn Passeig trucant al 93 877 33 36 o visitant directament l’establiment.
El Forn d’en Pep
Amb una història que es remunta a l’any 1780, el Forn d’en Pep és una de les fleques més emblemàtiques de Manresa i un referent de la tradició artesana al Bages. Situat al centre de la ciutat, aquest establiment històric manté viu l’ofici forner amb receptes elaborades segons les tècniques tradicionals que han passat de generació en generació.
Per celebrar la revetlla de Sant Joan, el Forn d’en Pep ofereix una extensa varietat de coques artesanes per a tots els gustos. Entre les més clàssiques hi trobem la coca de pinyons, la de fruita, la de crema i les de llardons. També elaboren propostes més llamineres com la coca de nata, la de xocolata farcida, la farcida de crema cremada, la de cabell d’àngel o la popular Sacher. Com a novetat d’aquesta temporada, destaca la coca farcida de mango, una proposta que aporta un toc fresc i original a una de les tradicions gastronòmiques més arrelades del calendari català.
Amb més de dos segles de trajectòria, el Forn d’en Pep continua sent una aposta segura per gaudir d’una autèntica coca de Sant Joan. El forn es troba al Passeig Pere III, 73, de Manresa. Per fer encàrrecs es pot trucar al 938 745 443 i podeu seguir les seves novetats a través del seu perfil d’Instagram.
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