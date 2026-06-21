Vols saber com preparar trufes de xocolata a l'oli d'oliva?
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Un dels postres més dolços i refrescants per l'estiu són les trufes amb xocolata a l'oli d'oliva servides ben fredes. Amb aquesta recepta, ja no cal anar al restaurant per assaborir-les. Amb ingredients com la xocolata, la nata, l'oli d'oliva verge i el cacau en pols, es poden fer unes trufes dolces per ser l'amfitrió ideal.
Ingredients
- 175 g xocolata de cobertura
- 115g de nata per muntar
- 50 cc oli oliva verge (sabor suau)
- 50 g cacau en pols
Preparació
- Trossegem la xocolata i afegim poc a poc la nata molt calenta
- En l’últim moment, afegim l’oli i remenem bé
- Posem al congelador
- Amb l’ajuda d’una cullera, anem formant les trufes
- Les passem per cacau en pols i granet d’ametlla
- A l’hora de servir les decorem amb unes gotes d’oli i sal Maldon
- Servim ben fredes
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