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Vols saber com preparar trufes de xocolata a l'oli d'oliva?

Unes trufes de xocolata servides ben fredes

Unes trufes de xocolata servides ben fredes / ARXIU PARTICULAR

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Un dels postres més dolços i refrescants per l'estiu són les trufes amb xocolata a l'oli d'oliva servides ben fredes. Amb aquesta recepta, ja no cal anar al restaurant per assaborir-les. Amb ingredients com la xocolata, la nata, l'oli d'oliva verge i el cacau en pols, es poden fer unes trufes dolces per ser l'amfitrió ideal.

Ingredients

  • 175 g xocolata de cobertura
  • 115g de nata per muntar
  • 50 cc oli oliva verge (sabor suau)
  • 50 g cacau en pols

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Preparació

  • Trossegem la xocolata i afegim poc a poc la nata molt calenta
  • En l’últim moment, afegim l’oli i remenem bé
  • Posem al congelador
  • Amb l’ajuda d’una cullera, anem formant les trufes
  • Les passem per cacau en pols i granet d’ametlla
  • A l’hora de servir les decorem amb unes gotes d’oli i sal Maldon
  • Servim ben fredes

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