30 Picapolls
Avui més que mai la gastronomia està per tot arreu. La influència de les xarxes socials n’és la responsable. Si ets una mica inquiet, estar assabentat de la darrera novetat, ja sigui als Antípodes o inclús a la nau de la missió espacial que va anar a la Lluna és senzill de saber.
Instagram i TikTok posen el focus en un munt de punts gastronòmics d’interès que cadascú gestiona com pot i com sap. La pregunta però és si tot és veritat. La resposta és clara. No.
I un vídeo justament d’Instagram m’ha fet reflexionar amb un missatge clar. L’única herència que mai ningú podrà prendre als nostres fills és la que els podem donar ensenyant-los a cuinar. Aprendre a saber menjar ningú els ho podrà robar. És per això que després de tanta palla que ens arriba per terra, mar, aire i sobretot per pantalla, cal apreciar tot allò que aporti valor.
En aquesta línia, la setmana passada vaig assistir a l’acte de celebració de les trenta veremes de l’Abadal Picapoll (concretament l’anyada 2025).
Es va fer en una de les vinyes de la zona baixa de la finca, on l’argil.la predomina, al contrari que a la zona alta, on hi ha un terra més pedregós.
Aquesta varietat nostra, que van recuperar fa uns quaranta anys aporta un patrimoni immaculat al nostre territori, convertint la nostra vinya en una senyal d’identitat única.
Celebrant l’efemèride em va quedar gravada a foc una paraula, llegat.
Perquè si una cosa compta molt és tot allò que podem ensenyar als que venen darrere i una manera magnífica de passejar per la vida és proposar coses que siguin autèntiques i justament nostres. Com aquests picapolls, que són territori però que sobretot parlen de la identitat de casa nostra.
Perquè aquestes vinyes envoltades de boscos són un llegat, el llegat que parlarà de la importància d’haver pensat què es trobaran els qui vindran i com ens vam ocupar de deixar-ho tot ben enfocat per a construir un futur millor que ens convé molt.
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