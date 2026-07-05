Misteri resolt: què hi ha darrere de MAS PLATILLOS?
La campanya de Casa Mas exemplifica una nova manera de comunicar la gastronomia: convertir el llançament d'un producte en una experiència capaç de generar expectació, conversa i emoció, reivindicant alhora el valor de les receptes de sempre
Jaume Puig
Mai la presentació d’una ensaladilla de tonyina havia generat tanta expectació. I això demostra que l’enginy de les marques està molt viu. Durant alguns dies, Casa Mas va començar a anunciar a xarxes l’arribada de MAS PLATILLOS. Una noticia que va generar molt enrenou. Tothom creia que es tractava de l’arribada d’un nou gastrobar que estava destinat a convertir-se en un dels imprescindibles de la temporada.
Però la realitat era una altra. MAS PLATILLOS no era un restaurant. Es tractava d’una campanya impulsada per la marca de plats preparats catalana per presentar la nova recepta de la seva ensaladilla amb tonyina, demostrant que, en un moment en què captar l'atenció és cada vegada més difícil, també un producte tradicional pot convertir-se en protagonista d'una història capaç de sorprendre.
Un gastrobar que no ho és
La iniciativa reflecteix una tendència cada vegada més present en el sector alimentari. Avui les marques competeixen en un entorn on els consumidors reben centenars d’estímuls cada dia. Per això, ja no n'hi ha prou amb explicar les característiques d'un producte. Cal generar curiositat, crear una experiència i construir un relat que convidi el públic a voler-ne saber més.
“Es tractava d’una campanya viral construïda sobre el fenomen dels espais gastronòmics que han tornat a posar la cuina tradicional catalana al centre de la conversa intergeneracional”, expliquen des de Casa Mas. La campanya va començar amb diversos vídeos a xxss i una pàgina web que feien pensar en la inauguració d'un nou local dedicat als platillos.
Les invitacions parlaven d'un espai exclusiu i d'una experiència reservada a uns pocs assistents. La conversa es va anar estenent fins al 17 de juny, quan la marca va celebrar un esdeveniment privat que reproduïa tots els elements propis d'una gran estrena gastronòmica: vins naturals, música amb DJ, creadors de contingut i una escenografia pensada perquè cada instant fos compartit.
Gaudir de la cuina tradicional a casa
En els darrers anys, nombrosos establiments han recuperat la cuina tradicional com a gran reclam, demostrant que la tradició continua despertant interès entre públics de totes les edats. Els platillos, les croquetes, els canelons, les mandonguilles o l'ensaladilla també són protagonistes de les tendències gastronòmiques. Per aquest motiu, la campanya també volia transmetre una idea: no cal anar a un gastrobar per gaudir de la cuina catalana, també es pot fer des de casa.
Casa Mas trasllada aquesta filosofia al món dels plats preparats. Amb una llarga trajectòria elaborant receptes de la cuina catalana, la marca reivindica que els ingredients de qualitat i el respecte per les elaboracions tradicionals continuen essent els principals valors diferencials. La renovació de l'ensaladilla amb tonyina respon precisament a aquesta voluntat.
Més enllà del producte, MAS PLATILLOS posa de manifest com ha evolucionat la comunicació gastronòmica. Quan el consumidor descobreix una història que el sorprèn, la connexió amb el producte és molt més intensa. En aquest context, una recepta tradicional pot despertar tanta expectació com l'obertura d'un restaurant de moda. Només cal explicar-la d'una manera diferent.
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