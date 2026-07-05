Vols aprendre a preparar una amanida de llagostins cruixents?
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Amb aquesta recepta, ideal per als dies més calorosos de l'estiu, pots convertir-te en l'amfitrió ideal. Només cal tenir els ingredients necessaris i seguir tots els passos perquè els llagostins surtin cruixents.
Ingredients
- 16 cues de llagostí
- 75 g mantega
- 100 g espaguetis grecs
- 4 carxofes
- julivert
- farigola
- llorer
- oli oliva
Per fer la vinagreta
- mostassa
- oli
- vinagre
- cava brut
- sal i pebre
Preparació
- Pelar i tallar les carxofes i posar-les a confitar en un cassó amb oli, alls pelats, llorer, farigola i cava i confitar-ho a 80º
- Saltar els llagostins i treure la tripa
- Barrejar en un bol la mantega fosa, el julivert trinxat i arrebossar els llagostins amb aquesta barreja
- Embolicar amb els espaguetis grecs i tornar a arrebossar
- Per la vinagreta, posar la mostassa en un bol, després l’oli, cava i vinagre i barrejar-ho
- Fregir els llagostins amb oi ben roent
- Pelar el tomàquet, tallar-lo a daus, sense llavors i barrejar-lo amb els enciams
- Amanir amb la vinagreta i emplatar-ho junt amb els llagostins i les carxofes
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Erika Arellano, veneçolana resident a Manresa: “La meva cosineta té tanta por que no es vol treure les sabates per anar a dormir”