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Vols aprendre a preparar una amanida de llagostins cruixents?

Amanida de llagostins cruixents

Amanida de llagostins cruixents / ARXIU PARTICULAR

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Amb aquesta recepta, ideal per als dies més calorosos de l'estiu, pots convertir-te en l'amfitrió ideal. Només cal tenir els ingredients necessaris i seguir tots els passos perquè els llagostins surtin cruixents.

Ingredients

  • 16 cues de llagostí
  • 75 g mantega
  • 100 g espaguetis grecs
  • 4 carxofes
  • julivert
  • farigola
  • llorer
  • oli oliva

Per fer la vinagreta

  • mostassa
  • oli
  • vinagre
  • cava brut
  • sal i pebre

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Preparació

  • Pelar i tallar les carxofes i posar-les a confitar en un cassó amb oli, alls pelats, llorer, farigola i cava i confitar-ho a 80º
  • Saltar els llagostins i treure la tripa
  • Barrejar en un bol la mantega fosa, el julivert trinxat i arrebossar els llagostins amb aquesta barreja
  • Embolicar amb els espaguetis grecs i tornar a arrebossar
  • Per la vinagreta, posar la mostassa en un bol, després l’oli, cava i vinagre i barrejar-ho
  • Fregir els llagostins amb oi ben roent
  • Pelar el tomàquet, tallar-lo a daus, sense llavors i barrejar-lo amb els enciams
  • Amanir amb la vinagreta i emplatar-ho junt amb els llagostins i les carxofes

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