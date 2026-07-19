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Com preparar una amanida de fils de mongetes verdes amb crostons?

Amanida de fils de mongetes verdes amb crostons

Amanida de fils de mongetes verdes amb crostons / MAGNIFIC

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Pels dies més calorosos no hi ha res més refrescant que una amanida de fils de mongetes verdes amb crostons. Dolors Gómez explica els passos per preparar-la.

Ingredients

  • 1 bossa d’amanides variades
  • 200 g mongeta perona tendra
  • 150 g bull blanc en un tros
  • 2 pomes àcides
  • 50 g mantega
  • 30 g pinyons fregits
  • tomàquets cherry
  • oli
  • grans de sucre
  • 50 g mantega
  • 150 cc oli
  • 2 cullerades de vinagre de xerès o mòdena
  • sal i pebre
  • pebre vermell i grans de sucre
  • 1 cullerada de mostassa a l’antiga

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Preparació

  • Tallem les mongetes verdes en forma de fils, les escaldem 4 minuts i les escorrem
  • Tallem el bull blanc a daus petits
  • Tallem la poma a daus petits i la saltem amb mantega i sucre
  • Pel muntatge, posem en el plat, primer les amanides, a sobre les mongetes, per sobre la poma, bull blanc, pinyons fregits i tomàquets cherry
  • Finalment, ho reguem amb la vinagreta

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