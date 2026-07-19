Com preparar una amanida de fils de mongetes verdes amb crostons?
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Pels dies més calorosos no hi ha res més refrescant que una amanida de fils de mongetes verdes amb crostons. Dolors Gómez explica els passos per preparar-la.
Ingredients
- 1 bossa d’amanides variades
- 200 g mongeta perona tendra
- 150 g bull blanc en un tros
- 2 pomes àcides
- 50 g mantega
- 30 g pinyons fregits
- tomàquets cherry
- oli
- grans de sucre
- 50 g mantega
- 150 cc oli
- 2 cullerades de vinagre de xerès o mòdena
- sal i pebre
- pebre vermell i grans de sucre
- 1 cullerada de mostassa a l’antiga
Preparació
- Tallem les mongetes verdes en forma de fils, les escaldem 4 minuts i les escorrem
- Tallem el bull blanc a daus petits
- Tallem la poma a daus petits i la saltem amb mantega i sucre
- Pel muntatge, posem en el plat, primer les amanides, a sobre les mongetes, per sobre la poma, bull blanc, pinyons fregits i tomàquets cherry
- Finalment, ho reguem amb la vinagreta
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
- Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
- Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina