La Borgonya a Villa Más
De petit, sabies que havia arribat l’estiu pel típic tràfic de postals. Servien per a saludar, donar records o simplement com a prova de vida. Ja fa anys que han desaparegut, juntament amb les guies de viatges impresses. En el meu sector, les guies han evolucionat molt. Les dues principals mítiques i històriques han estat la Gault & Millau i la Michelin. Totes dues franceses. També n’hi ha hagut d’altres que durant uns anys eren sinònim de luxe. Em ve al cap de seguida la Relais & Châteaux, que engloba tant restaurants com hotels.
A Espanya va triomfar durant els 80 la Gourmetour, un referent que pronosticava coses que han passat, com per exemple que el Karlos Arguiñano seria un gran cuiner -el que no va saber encertar és que ho seria des de la televisió-. Aquesta guia era la competència de la Campsa, que va evolucionar i que és la llavor del que avui és la Guia Repsol, que entrega sols com a reconeixement.
En referència al vi, Robert Parker, amb The Wine Advocate, va irrompre amb una importància cabdal, amb una influència increïble primer sobretot al mercat americà i després a l’asiàtic. Aquest any, Michelin ha engegat un nou apartat com a guia de vins. Han nascut els raïms Michelin, seguint la filosofia que fa anys l’ha fet coneguda arreu del món seguint el símil de les estrelles. Comencen aquest 2026 per dues zones icòniques, Bordeus i Borgonya. De les dues jo he vist la classificació de la Borgonya i, certament, és impactant.
Però, els vull compartir una direcció molt agradable de casa nostra, on podran tastar una quantitat increïble de referències amb una gastronomia que els permetrà conèixer una zona que des que la vaig visitar em té el cor robat. A Sant Feliu de Guíxols, a primera línia hi ha el Villa Más, un projecte que porta la firma original del Carlos Orta i que ara una parella de deixebles seus, Agathe Arnaud i Roger Co, pilota amb rumb clar. Si són apassionats del món del vi i de la Borgonya en particular, deixin tots els plans que tinguin i reservin taula i comprovaran què és guiar amb veritats i saviesa. Ah! I ara que és època, demanin tomàquets.
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