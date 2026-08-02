Com preparar una bona amanida de raviolis amb alvocat i amb salsa s’espàrrecs?
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La cuinera Dolors Gómez explica quins són els ingredients imprescindibles i els passos a seguir per preparar una de les receptes més fresques de l'estiu.
Ingredients
- 1 paquet de raviolis
- 1 alvocat
- 1 mozzarella
- 2 tomàquets madurs i forts
- 2 cebes tendres
- ½ llimona
- sal, pebre i oli
Salsa d’espàrrecs
- Manat d’espàrrecs de marge
- 250 cc llet
- 60 g mozzarella
- 1 llesca de pa, oli i sal
Preparació
- Cuinem els raviolis amb el temps indicat, escorrem, amanim amb oli i pebre i els posem en una plata per deixar-los refredar
- Escaldem els tomàquets i els partim per la meitat, mentre treiem les llavors i els tallem a daus
- Pelem l’alvocat, el tallem a daus i el reguem amb suc de llimona
- Tallem la mozzarella a daus. Tallem a daus la ceba tendra i la posem en vinagre
- Barregem els raviolis amb els tomàquets, ceba, alvocat i mozzarella
- Per fer la salsa, separem els espàrrecs de la part no comestible i els tallem en trossos petits
- Posem oli en una paella i saltem el pa esmicolat. Afegim els espàrrecs, la llet i ho deixem coure 5 minuts
- Incorporem la mozzarella, la sal, el pebre i ho remenem fins que s’hagi fos el formatge. Posem aquesta salsa per sobre la pasta i ho servim fresquet
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