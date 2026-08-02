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Com preparar una bona amanida de raviolis amb alvocat i amb salsa s’espàrrecs?

Una amanida de raviolis

Una amanida de raviolis / MAGNIFIC

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

La cuinera Dolors Gómez explica quins són els ingredients imprescindibles i els passos a seguir per preparar una de les receptes més fresques de l'estiu.

Ingredients

  • 1 paquet de raviolis
  • 1 alvocat
  • 1 mozzarella
  • 2 tomàquets madurs i forts
  • 2 cebes tendres
  • ½ llimona
  • sal, pebre i oli

Salsa d’espàrrecs

  • Manat d’espàrrecs de marge
  • 250 cc llet
  • 60 g mozzarella
  • 1 llesca de pa, oli i sal

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Preparació

  • Cuinem els raviolis amb el temps indicat, escorrem, amanim amb oli i pebre i els posem en una plata per deixar-los refredar
  • Escaldem els tomàquets i els partim per la meitat, mentre treiem les llavors i els tallem a daus
  • Pelem l’alvocat, el tallem a daus i el reguem amb suc de llimona
  • Tallem la mozzarella a daus. Tallem a daus la ceba tendra i la posem en vinagre
  • Barregem els raviolis amb els tomàquets, ceba, alvocat i mozzarella
  • Per fer la salsa, separem els espàrrecs de la part no comestible i els tallem en trossos petits
  • Posem oli en una paella i saltem el pa esmicolat. Afegim els espàrrecs, la llet i ho deixem coure 5 minuts
  • Incorporem la mozzarella, la sal, el pebre i ho remenem fins que s’hagi fos el formatge. Posem aquesta salsa per sobre la pasta i ho servim fresquet

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