Els menús de cap de setmana que has de tastar: menjar bé per menys de 25 euros
Descobreix tres restaurants de la comarca on podràs fer un bon àpat a un preu econòmic
Gaudir d'un bon àpat el cap de setmana no ha de suposar una gran despesa. T'oferim una selecció de restaurants que ofereixen menús de cap de setmana per menys de 25 euros, amb propostes variades, cuina de qualitat i una excel·lent relació qualitat-preu. Una bona oportunitat per descobrir nous establiments o tornar als de sempre sense sortir del pressupost.
Miami
Al bell mig de Manresa, el Restaurant Miami combina la cuina mediterrània tradicional amb un toc modern en un espai elegant i acollidor. És una excel·lent opció per gaudir d'un àpat de cap de setmana sense superar els 25 euros, gràcies al seu menú de diumenge per 24 euros i al menú de dissabte per 22 euros. La proposta inclou una cuidada selecció de primers, segons i postres elaborats amb productes de qualitat, pensats per satisfer tots els gustos.
A més, el restaurant també ofereix menús per celebrar i compartir les nits de divendres, dissabtes i festius, per 25 euros, així com opcions per a grups, amb un petit reservat de fins a 10 persones. La seva ubicació cèntrica, a la Muralla de Sant Domènec, i la bona relació qualitat-preu el converteixen en una aposta ideal tant per a un dinar familiar com per a una trobada amb amics. Per a més informació i reserves podeu trucar al telèfon 93 876 92 16 o al 655 84 62 64. També podeu seguir-los a Instagram.
Sant Isidre
Si busques un bon menú de cap de setmana per menys de 25 euros, el Restaurant Cafeteria Sant Isidre, a Sant Fruitós de Bages, és una aposta segura. Amb un menú de cap de setmana per 22 euros, ofereix una cuina casolana basada en productes de proximitat i receptes tradicionals, elaborades amb cura per mantenir l'essència de la gastronomia de sempre. La seva carta inclou plats com arrossos, carns i especialitats pensades tant per compartir com per gaudir d'un àpat complet en un ambient familiar.
El restaurant destaca també pels seus reconeguts esmorzars de forquilla, que l'han convertit en un punt de trobada habitual per als amants de la cuina tradicional. Amb unes instal·lacions àmplies, espais reservats per a grups i un entorn tranquil i acollidor, el Sant Isidre és una opció ideal tant per a dinars de cap de setmana en família com per a celebracions o trobades amb amics, sempre amb una excel·lent relació qualitat-preu. Ubicat al carrer Aneto de Sant Fruitós de Bages, podeu seguir-lo a Instagram i podeu reservar taula al telèfon 93 876 92 33.
Atenes
Situat al Passeig Pere III, al cor de Manresa, el Restaurant Atenes és una referència per als amants de la cuina mediterrània i dels àpats de qualitat a bon preu. El seu menú de diumenge per 22,50 euros ofereix una excel·lent oportunitat per gaudir d'una proposta completa i variada sense superar els 25 euros, amb plats elaborats amb productes de qualitat i inspirats en la gastronomia mediterrània. També disposa de menú de dissabte per 20,50 euros, convertint-se en una opció molt atractiva per al cap de setmana.
Més enllà dels menús, l'Atenes destaca per una carta àmplia amb especialitats com els arrossos, les fideuades, les tapes i les carns, a més d'oferir servei d'arrossos i plats per emportar durant tot l'any. El restaurant també organitza les populars Quinzenes Gastronòmiques, dedicades a propostes com la pernilada, la sardinada o la closcada, que s'han consolidat com una cita habitual entre els seus clients. Amb un ambient acollidor i una terrassa al centre de la ciutat, l'Atenes és un encert segur per gaudir d'un bon àpat de cap de setmana. El telèfon per a reserves és el 93 876 92 18 i al seu Instagram podeu conèixer de prop les seves propostes gastronòmiques.
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