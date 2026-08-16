Aprèn a preparar una amanida de mongetes tricolor coronada amb bacallà esqueixat
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Ingredients
- 200 g de mongetes verdes
- 200 g de mongetes seques cuites
- 200 g de mongetes vermelles (de pot)
- 1 pebrot vermell escalivat
- 1 pebrot groc escalivat
- 150 g de bacallà esqueixat remullat
Per fer la vinagreta:
- 75 cc d’oli
- 1 cullerada de vinagre de Mòdena
- Sal, pebre, granets de sucre
- Julivert trinxat
Preparació
- El primer pas és escalivar els pebrots verd i vermell al grill.
- Un cop ben cuinats, els deixem refredar i els tallem a quadrets.
- A part, tallem les mongetes, algunes ben primes, i la resta, trossejades.
- A continuació, s’ha de coure les mongetes tendres, fins que quedin "al dente".
- Per acabar, posem les mongetes en bols, les reguem amb la vinagreta i decorem el plat amb els fils de mongeta tendra tallats prèviament.
- A sobre de tot, col·loquem el bacallà esqueixat.
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