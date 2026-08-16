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Aprèn a preparar una amanida de mongetes tricolor coronada amb bacallà esqueixat

Amanida de mongetes tricolor

Amanida de mongetes tricolor / Magnific

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

  • 200 g de mongetes verdes
  • 200 g de mongetes seques cuites
  • 200 g de mongetes vermelles (de pot)
  • 1 pebrot vermell escalivat
  • 1 pebrot groc escalivat
  • 150 g de bacallà esqueixat remullat

Per fer la vinagreta:

  • 75 cc d’oli
  • 1 cullerada de vinagre de Mòdena
  • Sal, pebre, granets de sucre
  • Julivert trinxat

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Preparació

  • El primer pas és escalivar els pebrots verd i vermell al grill.
  • Un cop ben cuinats, els deixem refredar i els tallem a quadrets.
  • A part, tallem les mongetes, algunes ben primes, i la resta, trossejades.
  • A continuació, s’ha de coure les mongetes tendres, fins que quedin "al dente".
  • Per acabar, posem les mongetes en bols, les reguem amb la vinagreta i decorem el plat amb els fils de mongeta tendra tallats prèviament.
  • A sobre de tot, col·loquem el bacallà esqueixat.

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