El nou projecte de Messi: un restaurant de milaneses a una hora de Manresa
Per als responsables d’aquest nou projecte, Catalunya és un mercat especialment atractiu
Andrea Valenzuela García
El Club de la Milanesa, la cadena de restaurants de Buenos Aires (Argentina), té previst continuar expandint-se fora del país sud-americà. Es tracta d’un projecte de la mà de Leo Messi, que coneix molt bé la pròxima destinació d’aquest concorregut negoci.
Mirada internacional
L’empresa va ser fundada el 2007 per Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala i Santiago Magliano amb l’objectiu d’oferir una selecció de les millors milaneses, el producte estrella de l’Argentina. A més, és el menjar preferit de Messi, que forma part del projecte com a soci inversor des de fa un any.
Al llarg de la seva expansió, la xarxa de locals ha anat adquirint una mirada internacional. Després d’obrir més de 70 restaurants al seu país i d’haver estrenat locals a l’Uruguai i Miami, està previst que el projecte arribi a Europa abans del 2027, on el negoci ha posat el focus per exportar el sabor de la milanesa argentina a països com Itàlia, Portugal i Espanya.
A 1 hora de Manresa
D’aquesta manera, Espanya serà un dels països escollits per rebre El Club de la Milanesa. El primer local europeu de la marca obrirà a Catalunya, concretament a Castelldefels (Baix Llobregat), a una hora de Manresa, segons ha informat la revista Forbes Argentina.
A més, tot apunta que aquesta obertura no es farà esperar gaire. De fet, el responsable dels terminis previstos per a la inauguració va avançar al diari Sport que arribaran d’aquí a “entre tres i sis mesos”.
Operació Catalunya
Sigui com sigui, el projecte encara es troba en fase de desenvolupament i la idea és que aquest local serveixi com a presa de contacte abans d’obrir un segon i un tercer establiment a Barcelona. L’empresa es planteja arribar, com a mínim, a cinc locals a Catalunya durant els primers anys d’operació.
Els responsables consideren que Catalunya representa un mercat especialment atractiu perquè la milanesa ja és un producte conegut pels consumidors, fet que en facilita la implantació respecte d’altres països on aquest plat argentí encara no té tanta presència.
Emblema gastronòmic argentí
Després de la inauguració a Castelldefels, la companyia no descarta continuar la seva expansió per altres ciutats espanyoles i europees.
A llarg termini, els fundadors tampoc descarten altres mercats com Itàlia, Alemanya o Portugal, en línia amb l’objectiu de convertir la milanesa en un emblema gastronòmic argentí a la resta del món.
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