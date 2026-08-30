Així es prepara una sopa freda de pera amb formatge gorgonzola
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Ingredients
- 1 kg de peres blanquilla
- 100 g de mantega
- 250 g de formatge gorgonzola
- 1 litre de brou de verdures
- 400 cc de crema de llet
- 40 cc de brandi
- 50 g de nous pelades
- Sal i pebre
- Oli
Preparació
- Pelem les peres i les saltegem amb mantega.
- Afegim el brou de verdures, la crema de llet calenta, els 150 g de formatge.
- Passem tot el conjunt per la batedora de mà.
- Rectifiquem de sal i pebre.
- Per a la presentació, posem unes nous torrades i trinxades al centre, així com formatge desgranat i uns granets de pebre.
- Pel voltant, hi posem una mica de sopa de pera.
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