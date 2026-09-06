Un dels nostres i les RTD
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició és una joia del nostre país. Institucions com aquestes que expliquen, valoren i difonen la nostra cultura gastronòmica es mereixen un reconeixement per la gran tasca que fan. Al capdavant hi va ser Carles Vilarrubí, un president que va exercir un lideratge inspirador molt apreciat per tot l’equip que va crear.
Vilarrubí va morir a finals del 2025, l’any que Catalunya va ser nomenada Regió Mundial de la Gastronomia, una celebració de país en què l’ACGN va representar un paper clau. Els dies posteriors al seu decés vaig sentir diverses entrevistes al seu successor, Joan Font Torrent, un germà de vida que el lloava i explicava com volien mantenir el seu llegat i mantenir vigent la institució.
Vaig començar a seguir-lo per xarxes. Ell és la constatació que també hi ha coses bones entre tanta superficialitat i tant ‘scroll’ infinit. És un exemple de com explicar el nostre país a través dels seus plats, dels seus productes i dels seus racons.
No el conec personalment, però a través d’alguns amics comuns que compartim sé que és un apassionat dels llibres, algun dels quals també ha recomanat.
Aquesta tasca de divulgació de les nostres tradicions, de la nostra cultura i dels nostres costums ens fa molta falta i cal aplaudir-ho fins i tot amb les orelles perquè cada dia ens arriben senyals per terra, mar i aire que les coses canvien a pitjor.
Precisament, aquests dies constatava com Diageo, un dels gegants del negoci dels destil·lats pateix una davallada increïble en vendes i l’única categoria que els creix són les RTD, l’acrònim en anglès de llest per a beure.
Begudes alcohòliques, sovint amb gas i en nous formats o llaunes innovadores que evidencien com està canviant el món. És per això que només ens queda una opció per a mantenir la nostra cultura… Què comprem i on comprem cada dia és l’única manera efectiva de preservar la nostra identitat.
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