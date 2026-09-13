Sopa freda de meló amb pernil
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Una de les receptes més refrescants per la calor és la sopa de meló amb pernil. En aquest article, trobaran els passos per preparar-la i sorprendre els comensals.
Ingredients
- 1 meló petit
- 1 llimona
- Una cullerada de sucre
- Fulles de menta fresca
- Mig iogurt de llimona
- 25 g pernil ibèric
- Sal
- Gel pilé
Preparació
- Traiem la polpa al meló
- Introduim aquesta polpa a la liquadora juntament amb el suc de llimona, sucre, fulles de menta, iogurt i sal
- Triturem
- Posem a la nevera
- Trinxem el pernil
- Per fer el muntatge, posem la sopa en una copa, el pernil trinxat i una fulla de menta
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