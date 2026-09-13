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Sopa freda de meló amb pernil

Sopa de meló amb pernil

Sopa de meló amb pernil / ARXIU

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Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Una de les receptes més refrescants per la calor és la sopa de meló amb pernil. En aquest article, trobaran els passos per preparar-la i sorprendre els comensals.

Ingredients

  • 1 meló petit
  • 1 llimona
  • Una cullerada de sucre
  • Fulles de menta fresca
  • Mig iogurt de llimona
  • 25 g pernil ibèric
  • Sal
  • Gel pilé

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Preparació

  • Traiem la polpa al meló
  • Introduim aquesta polpa a la liquadora juntament amb el suc de llimona, sucre, fulles de menta, iogurt i sal
  • Triturem
  • Posem a la nevera
  • Trinxem el pernil
  • Per fer el muntatge, posem la sopa en una copa, el pernil trinxat i una fulla de menta

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Sopa freda de meló amb pernil

Sopa freda de meló amb pernil

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