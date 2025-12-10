Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gala dels I Premis Casa Gourmet reconeix els grans referents del vi i la gastronomia a Espanya

Barcelona va acollir ahir a la nit la primera edició dels Premis Casa Gourmet, organitzats per Casa Gourmet i Prensa Ibérica, una gala que va reunir referents del vi i la gastronomia i que neix amb vocació de convertir-se en una cita anual del sector.

Foto de família dels I Premis Casa Gourmet. Darrere, d’esquerra a dreta: Ferran Centelles, sommelier i Wine Director de elBulli Foundation; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca; Sergi Cuesta, director de Casa Gourmet; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Cristina Massot, secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Marc Solà, director general de Collverd; Raquel Berenguer, directora de segments de negoci de CaixaBank; i Jesús Doncel, director comercial de Prensa Ibérica. Asseguts, d’esquerra a dreta: Ferran Alemany, propietari i CEO d’Alemany; Maria Barò, responsable d’Enoturisme de Grup Peralada; Pablo Ossorio, enòleg i soci fundador de Bodegas Hispano+Suizas; Àngel Velasco, director general de Torrons Vicens; Ramon Ramon, director general de Caviaroli; Beatriz Moro, presidenta de Bodegas Familiares Matarromera i de WIN Sin Alcohol; i Maria Vidal, directora de Comunicació i Sostenibilitat de Raventós Codorníu.

Foto de família dels I Premis Casa Gourmet. Darrere, d’esquerra a dreta: Ferran Centelles, sommelier i Wine Director de elBulli Foundation; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca; Sergi Cuesta, director de Casa Gourmet; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Cristina Massot, secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Marc Solà, director general de Collverd; Raquel Berenguer, directora de segments de negoci de CaixaBank; i Jesús Doncel, director comercial de Prensa Ibérica. Asseguts, d’esquerra a dreta: Ferran Alemany, propietari i CEO d’Alemany; Maria Barò, responsable d’Enoturisme de Grup Peralada; Pablo Ossorio, enòleg i soci fundador de Bodegas Hispano+Suizas; Àngel Velasco, director general de Torrons Vicens; Ramon Ramon, director general de Caviaroli; Beatriz Moro, presidenta de Bodegas Familiares Matarromera i de WIN Sin Alcohol; i Maria Vidal, directora de Comunicació i Sostenibilitat de Raventós Codorníu. / Lu Hoffmann

María José Cayuela

El sector del vi i la gastronomia es va reunir ahir a la nit a Barcelona per celebrar la primera edició dels Premis Casa Gourmet, un esdeveniment organitzat per Casa Gourmet i Prensa Ibérica que neix per reconèixer els cellers, empreses, projectes i professionals que impulsen l’excel·lència del vi i la gastronomia a Espanya. La gala va congregar productors, directius i marques de referència en una cita que aspira a consolidar-se com un esdeveniment anual del sector.

Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica

Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica / Lu Hoffmann

La gala es va celebrar a The Sea Garden, a Marina Port Vell, un espai emblemàtic davant del Mediterrani que va oferir el marc ideal per a una trobada concebuda per a la projecció sectorial i esdeveniments d’alt nivell.

Hi van assistir Cristina Massot, secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; i Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

Gala I Premis Casa Gourmet 2025

Gala I Premis Casa Gourmet 2025

PI Studio

L’acte va estar conduït pel prestigiós sumiller Ferran Centelles, ex cap de sommeliers d’elBulli i actual Wine Director d’elBulli Foundation, una de les veus més influents de la divulgació vitivinícola a Espanya i col·laborador habitual de la crítica britànica Jancis Robinson.

Els premis, un a un

El compromís social va tenir nom propi: Alemany, escollida com a Empresa Gourmet amb Compromís Social 2025. Cinc generacions d’història, la seva col·laboració amb centres especials de treball i la seva aposta per una gastronomia ètica van ser motius clau per al guardó. El va recollir Ferran Alemany, propietari i CEO de la companyia.

Ferran Alemany, propietari i CEO d’Alemany, recull el guardó a l’Empresa Gourmet amb Compromís Social 2025.

Ferran Alemany, propietari i CEO d’Alemany, recull el guardó a l’Empresa Gourmet amb Compromís Social 2025. / Lu Hoffmann

La sostenibilitat va tenir un protagonisme especial amb el Premi al Celler Més Sostenible 2025, atorgat a Raventós Codorníu pel seu lideratge en viticultura ecològica i per la seva sòlida estratègia ambiental i social, avalada per la certificació B Corp. Maria Vidal Tomás, directora de Comunicació i Sostenibilitat, va ser l’encarregada de rebre el reconeixement.

Maria Vidal Tomás, directora de Comunicació i Sostenibilitat de Raventós Codorníu, recull el premi a la Bodega Més Sostenible 2025.

Maria Vidal Tomás, directora de Comunicació i Sostenibilitat de Raventós Codorníu, recull el premi a la Bodega Més Sostenible 2025. / Lu Hoffmann

El Premi Trajectòria 2025 va ser per a Collverd, una empresa amb més de quaranta anys dedicada al foie gras i als productes d’ànec des de l’Empordà. El control integral del procés, la constància en la qualitat i la seva vinculació amb el territori van justificar un reconeixement que va recollir Marc Solà, director general.

Marc Solà, director general de Collverd, rep el Premi Trajectòria 2025.

Marc Solà, director general de Collverd, rep el Premi Trajectòria 2025. / Lu Hoffmann

En l’àmbit de l’enoturisme, el premi va viatjar fins a l’Empordà. Grup Peralada va obtenir el Premi a la Millor Proposta Enoturística 2025 per la seva experiència integral que uneix vi, arquitectura d’autor, paisatge, gastronomia i hosteleria de luxe. Va pujar a recollir el guardó Maria Barò, responsable d’Enoturisme, en un any en què Perelada ha tornat a figurar entre les millors experiències del món segons The World’s 50 Best Vineyards.

Maria Barò, responsable d’Enoturisme de Grup Peralada, recull el premi a la Millor Proposta Enoturística 2025.

Maria Barò, responsable d’Enoturisme de Grup Peralada, recull el premi a la Millor Proposta Enoturística 2025. / Lu Hoffmann

Creativitat, tendències i talent innovador

Entre els productes gourmet, l’aplaudiment va ser per a l’Oli Fumat de Finca La Barca, distingit com a Producte Gourmet 2025 en una votació dels socis de Casa Gourmet. El seu procés de fumat natural amb fusta d’alzina i la seva capacitat de transformar un plat amb unes gotes l’han convertit en una icona culinària. El premi el va recollir Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca.

Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca, recull el guardó al Producte Gourmet 2025 pel seu Oli Fumat.

Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca, recull el guardó al Producte Gourmet 2025 pel seu Oli Fumat. / Lu Hoffmann

La nit va continuar amb el Premi al Millor Vi Sense Alcohol 2025, que va distingir WIN, de Bodegas Familiares Matarromera. Després de més de dues dècades d’investigació en desalcoholització avançada, la marca ha aconseguit preservar l’ànima del vi en versions sense alcohol que responen a un consumidor cada vegada més interessat en la moderació. Beatriz Moro, presidenta de WIN Sense Alcohol, va pujar a l’escenari per rebre el premi.

Beatriz Moro, presidenta de WIN Sin Alcohol, recull el premi al Millor Vi Sense Alcohol 2025.

Beatriz Moro, presidenta de WIN Sin Alcohol, recull el premi al Millor Vi Sense Alcohol 2025. / Lu Hoffmann

La innovació va arribar de la mà de Caviaroli, guardonada amb el Premi a la Innovació Tecnològica 2025. La seva tecnologia d’esferificació d’olis —pionera i avui present a cuines de tot el món— ha marcat un abans i un després en la creativitat culinària. Ramon Ramon, director general, va recollir el premi de mans d’Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar (3 estrelles Michelin i número 1 de The World’s 50 Best Restaurants el 2024) i del restaurant Compartir. Castro, que va ser la mà dreta de Ferran Adrià a El Bulli, va formar part de l’equip que va popularitzar l’esferificació i va revolucionar la cuina contemporània.

Ramon Ramon, director general de Caviaroli, rep el Premi a la Innovació Tecnològica 2025.

Ramon Ramon, director general de Caviaroli, rep el Premi a la Innovació Tecnològica 2025. / Lu Hoffmann

Excel·lència enològica i lideratge empresarial

El vi Bassus, de Bodegas Hispano+Suizas, va ser un dels noms propis de la nit. Escollit pels socis de Casa Gourmet com a Millor Vi 2025, va destacar per demostrar que la pinot noir pot assolir una elegància extraordinària a Utiel-Requena. El seu enòleg i soci fundador del celler, Pablo Ossorio, va recollir un premi que celebra la seva finor aromàtica, la seva frescor i una personalitat que el situa entre els negres més admirats d’Espanya.

Pablo Ossorio, enòleg i soci fundador de Bodegas Hispano+Suizas, recull el premi al Millor Vi 2025 per Bassus.

Pablo Ossorio, enòleg i soci fundador de Bodegas Hispano+Suizas, recull el premi al Millor Vi 2025 per Bassus. / Lu Hoffmann

L’univers empresarial va tenir el seu gran moment al final de la gala amb el Premi al Millor Directiu 2025, que va recaure en Àngel Velasco, artífex de la transformació de Torrons Vicens. Convertir un obrador tradicional en un grup innovador i internacional va ser clau per obtenir un reconeixement que ell mateix va recollir entre una ovació prolongada.

Àngel Velasco, director general de Torrons Vicens, rep el premi al Millor Directiu 2025.

Àngel Velasco, director general de Torrons Vicens, rep el premi al Millor Directiu 2025. / Lu Hoffmann

Una trobada impulsada pel suport de grans marques

Els primers Premis Casa Gourmet van comptar amb el patrocini principal de CaixaBank i Peugeot, així com amb la col·laboració d’Alemany, Bodegas Hispano+Suizas, Caviaroli, Caviar Riofrío, Collverd, Finca La Barca, Grup Pascual, Raventós Codorníu, Sánchez Romero Carvajal i WIN sin alcohol. La seva participació va permetre donar forma a una gala que aspira a convertir-se en una referència anual del sector del vi i la gastronomia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  4. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  5. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  6. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  7. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  8. L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa
Tracking Pixel Contents