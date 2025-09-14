El menú econòmic i el preu d'aquest restaurant amb estrella de la Catalunya central enamora National Geographic
La revista llista els millors establiments de muntanya de la província de Barcelona. Aquest, et sorprendrà
Redacció
La revista de viatges National Geographic ha publicat aquest setembre un llistat amb els dotze "Millors restaurants de muntanya" de la província de Barcelona i, entre ells, en destaca un amb estrella Michelin de la Catalunya central que ofereix menú diari per menys de 20 euros. Quina de qualitat a bon preu, a trenta minuts de Manresa, 25 de Berga i 15 de Vic.
Per trobar aquesta proposta culinària, cal viatjar fins al cor del Lluçanès. "Casa de poble, ànima gastronòmica i estrella Michelin; tot alhora a Olost", destaca National Geographic.
El restaurant en qüestió és la Fonda Sala, un negoci familiar que van arrencar el 1959 Toni Sala i Aurora Gabasa a qui ara acompanyen els seus fills, tant a la sala com a la cuina. Ofereixen clàssics de la casa que es poden gaudir en el menú diari per 19 euros o en el de cap de setmana, que té un preu de 26 euros. Es tracta d'un menú que canvia cada dia, amb plats de temporada i productes de proximitat. Una amanida, sopa o crema de primer; un primer; un segon; i postres. Les begudes van a part.
Paral·lel a la Fonda, hi ha el Restaurant Sala, amb carta i dos menús de degustació, el Perot Rocaguinarda i el de temporada, per 84 i 98 euros, respectivament.
Un allotjament amb sis habitacions dobles a Olost
A més del menjador, la Fonda Sala també ofereix sis habitacions dobles, concebudes per garantir el descans i la calma pròpia d’un entorn rural com és Olost. Totes les estances, d’estil rústic, estan equipades amb llits de matrimoni o individuals, bany privat amb dutxa, televisió i connexió wifi gratuïta per als clients.
