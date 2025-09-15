Onze restaurants de les comarques centrals se sumen a la lluita contra el malbaratament alimentari
Agricultura impulsa la quarta edició de la campanya 'Aprofitem els aliments' amb més de 60 establiments de tot Catalunya
ACN
Més de 60 restaurants d'arreu de Catalunya -onze dels quals de les comarques de Regió7- sumen esforços aquest any en la lluita contra el malbaratament alimentari. Ho fan en el marc de la quarta edició de la campanya 'Aprofitem els aliments', que s'ha presentat aquest dilluns al Palau Robert de Barcelona en un acte presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. La iniciativa es durà a terme fins a l'octubre per conscienciar la ciutadania de la importància de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments. La seixantena de restaurants participaran en els àpats Gastrorecup, en què oferiran mostres de l'anomenada cuina d'aprofitament. La xifra suposa un rècord de participació, segons afirma el Departament d'Agricultura.
De la Catalunya central, els establiments adderits són Joviat Culinary Arts (Manresa), Somiatruites (Igualada), Nou Urbisol (Castellolí), Can Patoi (Navarcles), Cau de l’Ateneu (Manresa), L’Obradora - Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central (Manresa), Restaurant Ígnia (Manresa), Mas de la Sala (Sallent), La Xicra (Artés), La Sardana (Manresa) i Laida Restaurant (Manresa)
"Cada petit gest individual per aprofitar millor el que mengem i evitar que es llencin aliments en bon estat genera un impacte positiu tant a escala local com global", ha assegurat Ordeig.
A banda dels àpats Gastrorecup, altres accions que formen part de la campanya són la Marató d'Espigolades i el Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari, que aquest any tindrà lloc a Vic i que oferirà un àpat gratuït per a unes 400 persones preparat amb aliments recuperats i en perfecte estat per al consum. Els xefs seran del col·lectiu Osona Cuina.
Les festes de la Mercè de Barcelona o la Fira de Sant Miquel de Lleida seran també escenaris de la iniciativa de lluita contra el malbaratament alimentari. En aquests espais, la cuina tradicional catalana serà presentada com a model de referència en l'àmbit de la gastronomia sostenible.
D'altra banda, el programa de la campanya inclou també la cinquena marató 'Jo espigolo per l'aprofitament alimentari'. Tindrà lloc el dissabte 4 d'octubre de la mà de la Fundació Espigoladors i del Departament d'Agricultura. L'acte ofereix la possibilitat de viure l'experiència de participar en les espigolades simultànies que tindran lloc a diferents localitats del territori. L'any passat es van recuperar 12.128 quilos d'aliments, segons xifres que aporta el Departament.
Abans de la presentació de la campanya, ha tingut lloc la inauguració de l'exposició 'Espigolar per transformar', que té com a objectiu sensibilitzar sobre la necessitat de prevenir el malbaratament. La mostra fa valdre la pràctica de l'espigolament i el paper clau del sector agrícola en el sistema alimentari. L'exposició, organitzada per la Fundació Espigoladors, serà itinerant i comptarà amb activitats dirigides a públics diversos.
Durant la presentació també s’ha fet un reconeixement als restauradors que impulsen el moviment Gastrorecup i, especialment, a aquells que des de fa quatre anys en són participants actius i promotors principals. En concret, s’ha homenatjat la xef Ada Parellada, del restaurant Semproniana; el xef Albert Marimon, de La Cava de Tàrrega; el xef Lluc Quintana, de Can Xapes de Cornellà del Terri, i el xef Albert Guzmán, del Restaurant Albert Guzmán de la Ràpita.
