Cinc restaurants de la Cerdanya per tastar la millor cuina tradicional
Si ets amant de la gastronomia no et pots perdre cap de les cinc propostes que recollim. Preparat per un arròs a la llauna o una hamburguesa de vedella farcida de Blau Ceretà?
Redacció
Una escapada a la Cerdanya ha d'incloure peti qui peti la visita a un restaurant per degustar la gastronomia de la comarca. Esquí, senderisme, bolets, esports d'aventura, cultura, compres, relaxació... les opcions són moltes, però sempre seran millors si es torna amb la panxa contenta. Al famós trinxat l'acompanya una bona colla de propostes.
Ca la Núria, Bellver de Cerdanya
Regentat per Núria Bonet, premi Revelació 2024 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrici, aquest establiment ceretà destaca gràcies a una cuina de muntanya amb un toc modern basada en productes de temporada i proximitat de la seva comarca. "Amb cura i delicadesa intentem mimar cada detall, col·laborant estretament amb els millors elaboradors i productors per acabar portant la nostra comarca a la taula", asseguren. Et ve de gust una hamburguesa de vedella farcida de Blau Ceretà o una espatlla de xai de Bellver a baixa temperatura?
La Borda del Ceretà, Puigcerdà
En un ambient rústic i molt acollidor, els responsables de la Borda del Ceretà prometen que cada un dels seus plats està pensat per "arribar a l'ànima". El més destacat de la carta: el seu arròs a la llauna o el clàssic tiró (una cassoleta d'ànec guisat amb naps de Guils i peres de Puigcerdà).
Trumfes, Llívia
El Trumfes és un clàssic entre els restaurants recomanats per la Guia Michelin, una distinció que fa sis anys que manté. Obert el 2008 per Pau Cascón i Alex Molas, de la seva cuina en surten plats tradicionals i creatius basats en el receptari català. Les seves postres, imprescindibles.
539 Plats Forts, Puigcerdà
Un micro restaurant, atmosfèric, amb menú degustació (curt i llarg) que canvia setmanalment segons el mercat. Martín Comamala ofereix cuina salvatge i de proximitat en una barra per a màxim 12 clients.
Fonda Cobadana, Urús
En aquest restaurant inaugurat per l'avi Martí Ponce si serveix la cuina més autèntica de la Cerdanya a preus raonables i ambient càlid. Perfecte per tastar productes locals com els bolets, les xicoies, la col d'hivern -per elaborar el Trinxat de Cerdanya- i els formatges. Als seguidors del programa Joc de cartes de TV3 els sonarà.
