El restraurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits : «Lloc tradicional i molt autèntic»
A l'Estany, un dels pobles amb més encant de la Catalunya central, s'hi pot gaudir del romànic i, també, de la cuina tradicional
Pel seu monestir -una joia del romànic català-, pels seus carrers i cases de pedra, pel seu bonic mirador de la Serreta i, fins i tot, per les seves fonts. Qualsevol excusa és bona per fer una visita a l'Estany, un dels pobles amb més encant del Moianès. I en fer-ho, també es pot gaudir de la seva gastronomia. Un bon lloc és un restaurant aplaudit per les crítiques a internet. "Espectacular servei i menjar", coincideixen alguns dels comentaris que els usuaris de Tripadvisor els dediquen. I, per sobre de tot, la millor nota és per a la seva taula d'embotits.
Si ets dels que creu que els millors àpats s’amaguen lluny de les ciutats, Hostal Grau (carrer de Verdaguer, 6, L'Estany) és una parada obligada. Situat al cor de la Catalunya Central, aquest establiment és tot un temple de la cuina tradicional catalana, amb la carn com a protagonista absoluta. Obert el 1967 i amb capacitat per a fins a 120 comensals, ells mateixos es descriuen com un lloc que mima "el producte de proximitat, natural i ecològic, del pagès i el ramat, de l’obrador artesà i de la terra".
Especialitats en esmorzars de forquilla, carns a la brasa i guisats.
Un bar de poble amb ànima de clàssic
No esperis un local de disseny ni plats amb escumes. Aquí es ve a menjar com Déu mana: racions generoses, producte local i aquell ambient autèntic que només tenen els bars de tota la vida. Motards, veïns, excursionistes i foodies amb bon nas s’hi barregen cada cap de setmana per gaudir d’un esmorzar de forquilla o un dinar de diumenge.
Segons el viatger AlbertSalichs (Tripadvisor, març 2025): “Hostal Grau és un bar típic on alguns motoristes s’aturen per fer un esmorzar complet: embotits casolans, ous ferrats amb tòfona i vi negre de la casa. Lloc tradicional i molt autèntic.”
Els embotits de la casa i la carn estrella
Les ressenyes coincideixen: els embotits casolans són una de les joies del lloc. Sobrassada, llonganissa… tot elaborat seguint receptes de la zona. Són embotits artesans amb la carn de porcs "criats com els d’abans" i que se sol acompanyar amb mel d’abella reina.
Però el moment culminant arriba amb la carn. Un altre client ho resumeix així: “Carn, carn i carn. Excel·lent carn i servei. Sobretot el tracte personal de la senyora Neus i el senyor Pere.” — Jorge C, Manlleu (octubre 2024)
Des de peus de porc amb gambes fins a una sorprenent carn d'esparver -que recomana l'anteriorment mencionat AlbertSalichs-, passant per cansalada cruixent i trufada, el menú és un festival proteic que combina receptes de muntanya amb un toc casolà i festiu.
"És un d’aquells restaurants que acostumes a trobar en llocs perduts, i que, un cop hi has menjat, tens ganes de tornar a fer una excursió només per anar-hi a dinar", ha deixat escrit l'usuari Josep Maria G, de Pont de Molins.
Vins locals i bona companyia
El maridatge no es queda enrere. Clients recomanen els vins de la bodega Miquel d’Oló, tant el rosat com el negre, que completen un àpat sense pretensions però ple de sabor. “Vam beure dos vins locals i el lloc té un ambient tradicional. Molt bonic. Espero tornar-hi per esmorzar.”
Com a tot lloc amb personalitat, hi ha qui no acaba de connectar amb l’estil rústic. Una opinió crítica descriu el menú de cap de setmana com “difícil de definir”, tot i reconèixer l’esforç pel producte de proximitat. Però per a la majoria de clients, Hostal Grau és sinònim d’autenticitat i bon tracte.
L’excusa perfecta per perdre’t al Moianès
Amb vista al monestir de Santa Maria de l’Estany, l’Hostal Grau és ideal per fer una escapada gastronòmica a només mitja hora de Manresa i una hora de Barcelona. Si busques menjar de veritat, sense artificis, i t’agrada la carn feta amb amor i llenya, apunta’t aquest nom.
Hostal Grau, L’Estany (Moianès)
- Especialitat: esmorzars de forquilla, embotits, carns i plats de muntanya
- Preu mitjà: 25 – 35 €
- Valoracions a Tripadvisor: entre bones i excel·lents per menjar i servei
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida