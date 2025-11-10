Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El restaurant de Manresa "amagat" que ha conquerit Tripadvisor: "Menjar-hi és tota una experiència"

De les 106 ressenyes que té, 32 li posen un "excel·lent" i 48 un "bo"

Alguns dels plats del restaurant Golden

Abril Benítez

Manresa

A primera vista podria semblar un bar de polígon industrial, però qui hi entra descobreix un tresor gastronòmic que s’ha situat entre els 25 millors establiments de Manresa, segons Tripadvisor, i ho ha fet gràcies a desenes de ressenyes que en destaquen la qualitat del producte, l’amabilitat del servei i la sorpresa d’un ambient molt més refinat del que suggereix la seva façana. El menú diari, que proposa sis primers i sis segons a escollir, de dilluns a divendres costa 15,90 euros, i els dissabtes, 25 euros. També hi ha cartes tots els migdies i els divendres a la nit.

Estem parlant del restaurant Golden (carrer d'Artes, sense número, al polígon dels Dolors de Manresa), a qui alguns els sonarà pel seu pas pel programa Joc de Cartes de TV3.

“No és el que sembla. Tenen dues zones: una de menú diari i un menjador a la carta íntim, acollidor i molt ben decorat. Menjar-hi és tota una experiència”, explica un client de Terrassa que hi va dinar el març del 2024. De les 106 ressenyes que té, 32 li posen un "excel·lent" i 48 un "bo".

La clientela coincideixen a destacar el menjar fresc i elaborat amb producte de primera qualitat: des del pop a la gallega fins als xipirons, les carxofes fregides o el marisc. També elogien el servei professional i proper de Rafa Carmona, propietari i l’ànima del local, que “et fa sentir com a casa”.

“Qualitat, elaboració i presentació dels plats, un deu. El millor de Manresa i del Bages, sens dubte”, afirma un altre usuari habitual.

Tot i el nivell gastronòmic, molts subratllen que la relació qualitat-preu és excel·lent: “Vam sortir encantats, amb marisc, carn, vi i postres per un preu molt correcte”.

El Menjador d’en Josep, el reservat a la carta, és un dels espais més recomanats: petit, elegant i perfecte per celebracions o àpats tranquils. Les opinions destaquen també la neteja, el confort de les taules i l’atenció acurada del personal.

En un lloc poc habitual

El restaurant, situat en una zona industrial, ha aconseguit trencar tòpics i convertir-se en una de les sorpreses gastronòmiques més comentades de Manresa, ideal tant per a dinars de feina com per a trobades familiars o celebracions. “És un restaurant de polígon, però no ho sembla. Producte quilòmetre zero, servei ràpid i professional. Com a casa.”

Amb aquesta combinació de cuina honesta, producte fresc i un tracte impecable, el Golden s’ha guanyat un lloc d’honor entre els restaurants preferits dels manresans i visitants que després deixen les seves ressenyes a Tripadvisor.

