Un restaurant amb vistes a Berga: "Podria competir amb els d'estrella Michelin"
De les més de 600 ressenyes que té, gairebé 320 li posen un excel·lent i 200 més el recomanen per bo
D'entre tota l'oferta de restaurants de Berga, n'hi ha un que disposa d'un enclavament privilegiat amb vistes excepcionals sobre la capital del Berguedà. S’ha convertit en un dels establiments més recomanats pels usuaris de Tripadvisor i les seves ressenyes, gairebé unànimement excel·lents, dibuixen el retrat d’un espai on la qualitat del producte, el tracte proper i una cuina acurada al detall converteixen cada visita en una experiència memorable. De les més de 616 opinions que recull aquesta guia digitals de restaurants, més de tres-cents li posen un "excel·lent", i uns dos-cents més l'etiqueten de "bo". La puntuació més alta se l'endú l'ambient, el menjar i el servei. I el menú del dia hi costa 25 euros.
Es tracta de La Cabana, al quilòmetre 79,5 de la C-1411z (a l'inici de la carretera que du al santuari de Queralt), que la Cambra de Comerç de Barcelona va guardonar el 2020 per la seva «llarga trajectòria».
El 2003, els germans Badia van iniciar un projecte que acabaria transformant un antic hostal de Berga en un espai gastronòmic modern i acollidor. Amb la cuina creativa i precisa d’en Jordi i l’atenció càlida i personalitzada d’en Josep, el restaurant s’ha convertit en una de les referències culinàries del Berguedà, un lloc imprescindible per als viatgers que busquen bona taula i vistes privilegiades.
El 2010 es va apostar per donar una nova vida al Cafè Terrassa, ubicat al pis superior, que es va renovar amb un estil contemporani i línies netes. L’espai incorpora una terrassa exterior des d’on es pot gaudir d’un àpat o prendre una copa a l’aire lliure, en un ambient serè que posa en valor les vistes privilegiades del paisatge.
Dos anys més tard, el 2012, el projecte de renovació va continuar amb la creació d’una sala polivalent a la segona planta, pensada per acollir celebracions, reunions d’empresa i activitats culturals o gastronòmiques. L’espai, expliquen des del restaurant, "es va dissenyar amb molta cura, cuidant-ne tots els detalls per oferir una atmosfera acollidora i discreta que facilita la interacció entre els assistents".
Un ambient modern amb vistes que enamoren
Diversos comensals de la Cabana de Berga destaquen a les ressenyes que es poden consultar a Internet, la combinació entre un interiorisme modern i molt cuidat i un entorn natural que sembla fet a mida per desconnectar. “Vistes precioses”, “excepcionals” o “espectaculars” són algunes de les expressions més repetides. Fins i tot clients habituals asseguren que aquests paisatges, sumats a l’atmosfera serena del local, formen part del secret del seu èxit. “Sens dubte, un dels millors llocs on menjar. Les vistes espectaculars, la gran qualitat i el servei excel·lent fan d’aquest restaurant un dels millors”, diu Yolanda J.
A més, molts visitants valoren positivament la comoditat d'aparcament, un detall que no sempre és menor quan es viatja en grup o en excursions, com recorda un dels usuaris que hi va anar amb amics.
Cuina de nivell amb producte excel·lent
Les opinions coincideixen en un punt clau: a La Cabana s’hi menja molt i molt bé. La seva proposta gastronòmica combina tradició i creativitat, amb elaboracions que sorprenen tant per la presentació com pel sabor.
Entre els plats més recordats pels comensals hi ha:
- l’arròs negre, celebrat per la seva cocció precisa i presentació impecable;
- el caneló i les cloïses amb carxofa, cuinats “al punt, amb sabor i sense estridències”;
- els segons de caça i carn, com el llépol, el cérvol o les vieires, que acumulen elogis per la seva tècnica i qualitat;
- i uns postres sorprenents, entre els quals triomfa un Ferrero Rocher reinterpretat que molts qualifiquen de “final perfecte”.
Alguns clients, fins i tot, comparen l’experiència amb la d’un restaurant d’estrella Michelin, sobretot tenint en compte una relació qualitat-preu molt per sota del que s’esperarien: al voltant de 40 euros per persona. "Per mi, un restaurant que podria competir amb els d’estrella Michelin”, escriu l'usuari Nacho, qui també anota: “El millor, el preu, molt per sota del que es paga al mercat per aquesta qualitat.”
Un servei que marca la diferència
Si alguna cosa destaca especialment en les ressenyes, és el tracte del personal. Molts comensals el qualifiquen, directament, de “excel·lent”, “exquisit” o “millor que el menjar”. L’equip de sala és recurrentment lloat per la seva amabilitat, professionalitat i atenció personalitzada, fins i tot en situacions exigents, com gestionant grups grans o reserves amb poc marge.
Les respostes de la direcció a Tripadvisor reforcen aquesta vocació: agraïments extensos, to proper i la voluntat explícita de “seguir oferint la millor experiència possible”.
Una aposta segura per a tota mena de públics
Famílies, parelles, grups d’amics, clubs excursionistes o agrupacions automobilístiques: tots coincideixen en un mateix punt, La Cabana és un restaurant fiable, on “sempre surts bé i massa ple”, segons diu un client fidel que hi torna any rere any.
Aquesta continuïtat en l’excel·lència, sumada a l’entorn i a la qualitat gastronòmica, converteix La Cabana en una de les opcions més recomanades del Berguedà per a qui busca una experiència que combini gastronomia, paisatge i tracte humà.
