El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: "Dels millors que he menjat”

De les 71 ressenyes que té, 44 li posen un "excel·lent" i 21 un "bo"

Un dels arrossos de Can Dani

Un dels arrossos de Can Dani / Instagram/Can Dani

Abril Benítez

Manresa

A Manresa hi ha un restaurant que posa d'acord tots els amants de l'arròs. Les opinions que els clients han deixat a l'aplicació Tripadvisor durant anys són principalment positives i coincideixen en tres idees: arrossos "espectaculars", servei "impecable" i una relació qualitat–preu difícil de superar. Tot plegat, en un local acollidor que molts defineixen com un “descobriment”. De 71 comentaris, 65 el qualifiquen d'excel·lent (44) o de bo (21).

Situat al carrer de les Cintaires, 22, de Manresa, Can Dani té en carta més de 15 tipus d'arrossos diferents, més els especials que l'equip prepara a fora carta. I els permet demanar en racions individuals, en parella o en grup.

Una de les opinions més recents destaca l’experiència d’anar-hi per celebrar un aniversari: “M'hi van dur per sorpresa i em va encantar, vam menjar súper bé. Ho recomano si passes per Manresa”. Un altre visitant, que hi va anar amb poc temps per menjar, resumeix l’eficiència del servei: “Només teníem una hora per dinar i ens van servir molt bé i ràpid. El menjar, boníssim i de qualitat”.

Producte cuidat

Els arrossos són, sense discussió, l’estrella de la casa. Les opinions en van plenes: “Dels millors arrossos que he menjat”, diu Jordi M. Similar a la contribució de la Teresa B, que hi va anar en parella: “El menú diari amb arrossos individuals és un encert. El de sípia i carxofes estava boníssim”.

Un estofat de vedella de Can Dani

Un estofat de vedella de Can Dani / Instagram/Can Dani

A més dels arrossos, els entrants també són molt celebrats. Un altre usuari resumeix l’experiència: “Els entrants són espectaculars i a un preu normal per la qualitat que donen”. En moltes opinions es repeteixen plats com el caneló de pollastre amb salsa de bolets, les croquetes de xuletó o el pop, que alguns consideren “immillorable”.

Postres que creen adeptes

Les postres tampoc passen desapercebudes: el pastís de formatge,l'“esfera de xocolata”, el coulant o el cruixent de poma apareixen una vegada i una altra. “Tot boníssim”, resumeix una clienta. Un altre usuari especifica: “El pastís de formatge, boníssim. Els millors arrossos i un servei impecable”.

Entre les desenes d’opinions, una història destaca pel seu component emocional: “Veníem amb una nena de 3 anys un pèl moguda. La cap de sala se la va endur a la cuina amb el seu nadó per distreure-la mentre esperàvem les postres”. La família ho descriu com un gest que confirma que Can Dani “és una bona opció sempre i ha d’estar a la teva llista dels millors restaurants de Manresa”.

Altres clients coincideixen: “Tracte professional i molt amable”, “personal fabulós i molt simpàtic”, “relació qualitat–preu sensacional”.

Notícies relacionades i més

Una joia de la cuina manresana

Amb anys d’opinions excel·lents i un consens gairebé total, Can Dani s’ha consolidat com una referència gastronòmica de la comarca: “Un lloc on pots gaudir qualsevol dia de la setmana, tant per dinar com per sopar”, destaca una clienta habitual. I molts ho deixen clar amb un consell rotund: “Has d’anar-hi!”.

