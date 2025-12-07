Tres bons restaurants per gaudir encara més de la Cerdanya
Us recomanem aquests tres locals on s'elabora una cuina d'altura
Cata Mayor
Aquest cap de setmana del Pont de la Puríssima, es calcula que passaran per la Cerdanya unes 108.000 persones. Alguns hi acudeixen per esquiar. Altres per desconnectar. I també hi ha qui aprofita per degustar la seva gastronomia. Si ets d'aquests, en aquest article recollim tres bons restaurants de la Cerdanya que no deceben. Aquí a dalt, en aquest racó dels Pirineus, es prepara una cuina d'altura.
539 Plats Forts
Molts elements sorprenen al micro restaurant de Martín Comamala a Puigcerdà, si bé el més cridaner és l'actitud del cuiner. I cambrer. I sommelier. I ajudant de cuina. Perquè està sol. A les tardes, una única persona. Estem en una barra per a un màxim de 12 clients, on la carta es combina amb dos menús degustació. Aquí tens tota la informació sobre 539 Plats Forts.
Das 1219
Un restaurant recomanable per superar el trinxat que dirigeix, als fogons, Ricard Borràs. Hi ha nivell a cada plat que surt de la cuina. Ho sap bé el nostre cronista gastronòmic, Pau Arenós, que va escriure sobre Das 1219.
Trumfes
Plats transfronterers, contrabandejats, permeables, flexibles. "Però exaltem el que ve, el que dóna la terra, la caça, els bolets, les truites de riu, les patates", expliquen Pau Gascon i el seu soci, Àlex Molas, amos de Trumfes.
