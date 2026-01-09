Els millors santuaris ‘healthy’ de Barcelona
Fes botifarra als excessos nadalencs. És mes de desintoxicar-se. És hora de passar-se al menjar sa, a la cuina vegetal, al ‘greenwashing’. Poques vegades menjaràs tan bé amb tan pocs remordiments
Òscar Broc
La pujada de gener també es paga al teu interior i en aquests restaurants podràs sortir a dinar o sopar sense maltractar l’estómac (i amb els nivells de sabor a dalt de tot).
Amanida padrina - Temps de ‘salad bar’
És l’hora de claudicar a l’amanida, i la resposta són els restaurants Enlagloria Salad House. Ho han encertat, perquè ja compten amb cinc locals a Barcelona (Avenir, 66; avinguda de Sarrià 125; Provença, 209; Pallars, 154 i Maquinista, 6). La seva fórmula és interactiva: ells et preparen els ingredients (de proximitat, de temporada i de qualitat) i tu et muntes l’amanida. Si no pots elegir entre tantes opcions, també disposen d’amanides preparades. Si ets un addicte a la proteïna, pots provar els seus plats healthy. I si tens molta pressa, pots provar els seus wraps o amanides enrotllades, la demostració que un menjar ràpid pot ser també sa.
Cuina inclusiva - Còctel negre de vegà
Pötstot (València, 204/ Pintor Fortuny, 32) és perfecte per oblidar-te de fregits fumuts, carns greixoses o atols de mantega. Reivindiquen la possibilitat de practicar una cuina mediterrània reconeixible i amb tocs tradicionals atenent les necessitats de vegans, celíacs, intolerants a la lactosa i comensals en fuga dels hipercalòrics. Es menja bé, ho certifico. Els arrossos els surten molt bons. Hummus, formatge vegà d’anacards, crackers de iuca, croquetes de remolatxa, truites sense ou (sorprenents), empanadilla d’algues, polenta... La llista de possibilitats és àmplia i, dins de les seves limitacions, no renuncia mai al sabor. I la idea ha funcionat, perquè Pötstot acaba d’obrir un nou restaurant al Raval, on abans hi havia un dels temples veggies de Barcelona: el desaparegut L’Hortet. Relleu amb lògica.
Sushi Caramelo - Volta al món
Si t’has proposat deixar la carn i el formatge (almenys durant aquest gener), però no vols deprimir-te davant d’un plat de quinoa amb quatre fulles de ruca, la proposta de Desoriente (Ramon Turró, 209 / València, 201) és el que busques. Exòtica, colorista, prenyada de sabors i sense rastre de carn. És cuina plant based per a les masses, la possibilitat de viatjar el Japó, Tailàndia, l’Índia o el Vietnam sense recórrer a greixos saturats. A la carta, destaca l’apartat de sushi vegà, amb trompe-l’oeils vegetals que semblen peix, i pics de sabor bastant elevats. De la meva última visita, recordo un fals cebiche amb fruita, vegetals i sashimi de bolets que era deliciós i un bròquil fregit amb anacards d’allò més destacable. I si hi ha ganes de fideus, atent al ramen amb llet de coco, tofu, vegetals i dashi: no hauràs de fer una migdiada de sis hores després de consumir-lo.
Vapor digestiu - ‘Dim sum’ popular
Bons preus, poques calories i baf. Molt baf. A Vabowl (Diputació, 139) s’han especialitzat en la cuina xinesa al vapor. En aquesta casa no es fregeix, es vaporitza. La intenció és oferir una experiència autèntica sense recórrer a fregits radioactius, racions elefantíaques o greixos innecessaris. Asseguren que la cuina al vapor conserva el 95% dels nutrients i és molt més digestiva, i nosaltres que ens ho creiem, perquè en aquesta casa es menja bé, sa, fàcil i barat. Bolets, verdures, tofu i proteïna animal són els protagonistes d’una àmplia carta de platets que podràs combinar en els diferents formats de menú, no més cars de 15 euros. M’encanten els seus fideus de soja amb llagostins i les verdures al vapor, però el millor és l’apartat de dim sum, és clar. Les cistelles volen. Gyoza, baozi, wan tun, shao mai, l’assortiment és ampli i temptador, l’orgull vaporitzat de la casa. Per cert, tenen menú especial amb ramen, per si vas amb aquests bojos baixets a menjar.
Zona de confort - La teva casa de camp
El termòmetre del bon gust apunta alt a Baldomero (passatge de Mercader, 16), un dels espais més bonics de l’Eixample. En un lloc com aquest, vendre smash burgers seria un sacrilegi, de fet a Baldomero viuen en l’altre extrem, el de l’horta i el confort. El menú canvia cada dia i persegueix sempre el producte fresc de temporada. Té dues opcions: tres plats de vegetals a 18 euros i dos plats de vegetals més plat principal (proteïna animal) a 20 euros. Pa i aigua inclosos en tots dos. El dia que xafardejo la carta, en els vegetals trobo cosetes com una crema de carbassa amb celeri, curri verd de colinap o tomàquets amb remolatxa i crema de iogurt. Als totxos, peix del dia al forn o cuixa de pollastre amb espècies i cítrics.
Vins i vegetals - Poblenou saludable
Plats vegetarians (amb opcions veganes) i vins naturals. I a sobre al barri més cool de Barcelona, el Poblenou. Llombard (Pere IV, 2-4) és comfort food de manual, però amb un gir veggie. No és un vegetarià insípid, de fet és al costat bo de la història i sap treure el màxim partit al món vegetal amb l’objectiu de fer-lo atractiu també per al públic omnívor. Plats que abracen, com la coliflor rostida o l’albergínia fumada. Vins sense trampa. I cal destacar el seu menú del dia, un dels més saludables del Poblenou. Per 15 euros pots trobar cremes i amanides de primer i principals com un pad thai o un curri de porro.
Vegetals totxos - Sana irreverència
És un dels restaurants que millor tracten els vegetals. Els sotmet al foc quan procedeix i els acompanya de salses i cremes delicioses. Es nota que a Fat Veggies (Bailèn, 83) s’han trencat el cap per convertir l’horta en el protagonista de l’obra sense que la qualitat de l’obra se’n ressenti. És un espai càlid amb actitud i esperit de cabana. Una carta que juga amb els vegetals sense por, amb altes dosis de creativitat i un meravellós punt de despreocupació. Molta mà amb els fermentats i envinagrats casolans. Unes pastanagues, una coliflor o un bròquil jugant a les grans lligues del sabor. Si no fas el maridatge de vins locals (a 24 euros), pots regar el seu menú degustació a 45 euros amb una bona kombutxa.
