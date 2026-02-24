Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor
Les tapes continuen essent les reines en aquest municipi del Bages: de les típiques patates braves a les mandonguilles
Durant anys, Sant Joan de Vilatorrada va ser la destinació de les tapes per excel·lència al Bages. Actualment, l'oferta gastronòmica del municipi ha crescut i diversificat, però tot i això, les racions de calamars a la romana, les patates braves, els seitons en vinagre, la truita de patates, els 'callos' i les mandonguilles amb sèpia continuen formant part de la carta dels bars i restaurants més aclamats. Tripadvisor té referenciats 23 establiments de Sant Joan i, d'entre tots ells, aquests són els tres amb millor puntuació, segons els usuaris d'aquesta aplicació:
3. A Més a Més
Les opinions sobre el restaurant A més a més (carrer de Juncadella, 3) coincideixen en una idea central: és un establiment que funciona tant per a una menjada de menú com per a un sopar de tapes, amb una fórmula que combina cuina tradicional, bones racions, rapidesa quan cal i un servei càlid que deixa empremta.
Des de les ressenyes més antigues fins a les més recents, el local manté una reputació sostinguda: s’hi parla d’un espai acollidor, ampli i molt net, amb mencions explícites a la higiene tant del menjador com dels lavabos, un detall que per a alguns clients és determinant per decidir si hi tornen.
A taula, el relat és el d’una oferta casolana i ben presentada, especialment valorada en el menú de migdia i els menús —també de cap de setmana—, amb una percepció general de bona relació qualitat-preu. Una de les opinions concreta fins i tot el preu del menú entre setmana, presentat com una opció “excel·lent” per a qui busca menjar bé sense complicacions. Tot i que alguna ressenya matisa que el menú “no és dels més barats”, el consens és que “val la pena” per la qualitat.
La carta de tapes també surt reforçada: hi ha qui el defineix com “el 10 de les tapes”, remarcant la regularitat del restaurant a l’hora de complir amb els tres pilars que més es repeteixen a les valoracions: qualitat, bon preu i bon servei. En una ressenya especialment detallada, apareixen plats com musclos a la marinera, entrecot a la planxa amb pebrots, tripes de vedella i un tiramisú de recuit, descrits amb entusiasme pel punt de cocció, la textura i el sabor.
Més enllà del menjar, el servei és un altre dels grans actius. Les opinions parlen d’una atenció amable, ràpida i familiar, amb un ambient tranquil i còmode, adequat tant per anar-hi en parella com amb amics o en família. I hi ha un aspecte que destaca per sobre de la resta: la sensibilitat amb la clientela celíaca. Una ressenya explica que el restaurant adapta el menú normal a un menú sense gluten amb naturalitat, i que aquest gest —sumat a la rapidesa del servei— marca diferències en una experiència que sovint és complicada per a moltes famílies.
En conjunt, A més a més es presenta a Tripadvisor com una adreça polivalent i fiable: un lloc per fer una parada i menjar bé, per 'tapejar' amb garanties, i per sentir-se ben tractat en un entorn net i agradable. Un restaurant que, segons els qui hi han anat, compleix el que promet el seu nom: “i a més a més”, et fan venir ganes de repetir.
2. El Racó del Gantxo
Les ressenyes de Tripadvisor situen El Racó del Gantxo (carrer de Manresa, 88-90) com el segon restaurant més ben valorat de Sant Joan de Vilatorrada. Els clients en destaquen la qualitat del producte, l’excel·lent relació qualitat-preu i una cuina acurada, amb mencions específiques a plats com la paella i les elaboracions a la brasa. El servei és un dels punts més elogiat, amb referències constants al tracte professional i amable.
L’ambient del local també rep molt bona valoració: saló acollidor, decoració “preciosa” i un entorn relaxat que fa que tant sopars d’amics com trobades familiars o àpats d’empresa hi funcionin molt bé. Diversos usuaris assenyalen que hi han repetit en múltiples ocasions i el consideren un restaurant “100% recomanable”.
En síntesi, les opinions apunten a un establiment fiable, proper i de cuina de qualitat, que fidelitza la clientela i és percebut com un dels referents gastronòmics del municipi.
1. Un Punt Nou
Les ressenyes sobre el restaurant Un Punt Nou (avinguda de Montserrat, 36) dibuixen un retrat força coherent al llarg dels anys —del 2017 al 2025—: un local senzill però cuidat, amb ambient de bar de tapes, que destaca sobretot per la qualitat del producte, una bona presentació i un servei especialment atent i amable.
Diversos clients coincideixen a remarcar que la proposta combina tapes clàssiques amb opcions més elaborades, i que el resultat és una experiència que convida a repetir. Entre els plats més citats hi apareixen les croquetes (fins i tot amb possibilitat de degustació), els espàrrecs amb romesco, els ous estrellats, les carxofes i les tripes que també reben elogis. També hi ha mencions a pinxos molt ben valorats, un Frankfurt “boníssim” i postres casolanes que arrodoneixen l’àpat.
En l’apartat del servei, les opinions són especialment contundents: es parla d’un tracte “impecable”, ràpid i proper, amb cambreres descrites com a “super atentes” i “molt amables”.
El factor qualitat-preu és un altre dels punts forts repetits: els clients consideren que es menja molt bé per un cost ajustat, i que el local —cèntric, segons alguna opinió— s’omple amb facilitat, fins al punt que algun visitant apunta que “si fos més gran, també s’ompliria”.
En resum, Un Punt Nou apareix com una aposta segura per tapejar, amb una cuina que convenç i un servei que, segons els clients, marca diferències. Una combinació que explica per què tants acaben la ressenya amb la mateixa idea: “tornarem segur.”
