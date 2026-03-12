Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa

Ocuparà l'espai d'una antiga pizzeria i la inauguració és imminent

Captura d'un fragment del video promocional de 'Tacos Galos'

Captura d'un fragment del video promocional de 'Tacos Galos' / @tacosgalos

Jordi Torres Cusidó

Manresa

La coneguda cadena de tacos francesos Tacos Galos obrirà un nou establiment a Manresa aquesta setmana. Situada al número 111 de la carretera de Vic, ocuparà el mateix local on abans hi havia oberta Fresh pizza i, anteriorment, Telepizza.

Els restaurants Tacos Galos es caracteritzen per vendre tacos françesos amb carn de halal i el de Manresa serà l'11è local que obriran a Catalunya, el tercer fora del Barcelonès.

La cadena de menjar ràpid s'ha fet famosa, també, per la seva promoció a les xarxes socials, on fan gala de disposar d'un pressupost d'un milió d'euros per expandir-se per tot el territori. A més, solen fer un gran esdeveniment a cada obertura durant la qual venen els seus productes a preu d'un euro i s'acumulen llargues cues davant dels seus restaurants.

Notícies relacionades

A Manresa, tot i que l'oberta és imminent, les publicacions de Tacos Galos a TikTok prometen la promoció per al dijous i diumenge de la setmana que ve.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  2. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  3. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
  6. Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
  7. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
  8. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu

La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa

La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa

Una mediació entre el guàrdia urbà que va disparar a la gossa Sota i el seu amo, el sensesostre Tauri Ruusalu, tanca el cas

Una mediació entre el guàrdia urbà que va disparar a la gossa Sota i el seu amo, el sensesostre Tauri Ruusalu, tanca el cas

La Guàrdia Civil confirma que les restes trobades a Hornachos són de Francisca Cadenas

La Guàrdia Civil confirma que les restes trobades a Hornachos són de Francisca Cadenas

Aquestes són les gasolineres més barates de Manresa i el Bages en plena escalada de preus

Aquestes són les gasolineres més barates de Manresa i el Bages en plena escalada de preus

Aigües de Manresa obre els resultats del projecte de sostenibilitat en el cicle de l’aigua a altres operadors i entitats

Aigües de Manresa obre els resultats del projecte de sostenibilitat en el cicle de l’aigua a altres operadors i entitats

La producció i el consum sostenibles, tema de les jornades de l'Institut Lacetània de Manresa, que celebren 40 anys

La producció i el consum sostenibles, tema de les jornades de l'Institut Lacetània de Manresa, que celebren 40 anys

Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals

Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals

Mor atropellat un jove a l'AP-7 que fugia després d'atacar la seva família i a una dona i al seu net

Mor atropellat un jove a l'AP-7 que fugia després d'atacar la seva família i a una dona i al seu net
Tracking Pixel Contents