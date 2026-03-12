La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa
Ocuparà l'espai d'una antiga pizzeria i la inauguració és imminent
La coneguda cadena de tacos francesos Tacos Galos obrirà un nou establiment a Manresa aquesta setmana. Situada al número 111 de la carretera de Vic, ocuparà el mateix local on abans hi havia oberta Fresh pizza i, anteriorment, Telepizza.
Els restaurants Tacos Galos es caracteritzen per vendre tacos françesos amb carn de halal i el de Manresa serà l'11è local que obriran a Catalunya, el tercer fora del Barcelonès.
La cadena de menjar ràpid s'ha fet famosa, també, per la seva promoció a les xarxes socials, on fan gala de disposar d'un pressupost d'un milió d'euros per expandir-se per tot el territori. A més, solen fer un gran esdeveniment a cada obertura durant la qual venen els seus productes a preu d'un euro i s'acumulen llargues cues davant dels seus restaurants.
A Manresa, tot i que l'oberta és imminent, les publicacions de Tacos Galos a TikTok prometen la promoció per al dijous i diumenge de la setmana que ve.
