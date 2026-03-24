Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: "És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya"
El futur presentador de 'Joc de Cartes' descobreix la cuina de Cal Miliu en un dels últims episodis del seu canal de YouTube 'Bars de carretera'
Recorre negocis de restauració d'arreu de Catalunya a base de recomanacions d'altres creadors de contingut i aquest darrer l'ha deixat encisat. El presentador de 'Cuines Pim Pam' i futur conductor de 'Joc de Cartes' Arnau París ha fet parada amb el seu canal de YouTube 'Bars de Carretera' a Rajadell. Concretament, a Cal Miliu.
El negoci, qui el xef descriu com un local "amb molts anys d'història, molta cuina i de parada obligatòria", és "un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya". L'àpat de París, el primer del dia, arrenca amb una torrada 'de pam i mig' acompanyada d'all, tomàquet i un bon raig d'oli. "Quan veig aquestes torrades penso, Arnau, avui ja no dines" bromeja el xef.
El plat, o en aquest cas, plats forts, arriben pocs minuts després: tripa de vedella, patata emmascarada amb fesolets, botifarretes casolanes i un cap i pota, segons matisa París, "dels millors que he menjat mai". "Tenim feina per estona" afegeix el cuiner barceloní entre rialles, en veure l'ampli ventall de plats més representatius de la casa que arriben a taula.L'esmorzar culmina amb un tiramisú amb ratafia i un cafè acompanyat de carquinyolis casolans.
El negoci, regentat per en Marc, té mig segle d'història. Els pares del propietari van aixecar la persiana del local fent menjars típics del Berguedà, ja que la seva mare era de la comarca. Des de llavors, els fogons de Cal Miliu ha anat evolucionant però mantenint aquest perfil especialitzat de cuina casolana catalana i de proximitat. Al llarg dels anys ha esdevingut un lloc de peregrinatge per als amants d’aquest tipus de cuina, per on han passat referents com l'escriptor i expert gastronòmic Albert Molins o el gastrònom català Jonathan Nuevo.
L'esmorzar de forquilla a Cal Miliu té un preu de 12 euros per cap i inclou un plat, la beguda i unes postres.
