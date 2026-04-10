Famosos
Ni Via Veneto ni Gaudim: Dani Olmo, enamorat d’aquest restaurant de Barcelona
El migcampista del FC Barcelona sempre que pot aprofita i gaudeix de l’experiència gastronòmica d’aquest establiment
Ricardo Castelló
Dani Olmo va tornar al FC Barcelona el 2024, procedent del RB Leipzig, després de deu anys fora del club català. El migcampista terrassenc va aterrar a la Ciutat Comtal, convertint-se en un dels reforços clau de cara al futur. Tanmateix, aquestes dues primeres temporades del futbolista han passat força desapercebudes, especialment a causa de les lesions.
Lluny dels terrenys de joc, Olmo està encantat de viure a Barcelona, ja que és un enamorat de la seva gastronomia, entre altres aspectes. Tot i que hi ha restaurants d’alt nivell com el Via Veneto, Gaudim, Botafumeiro i Los Caracoles, el terrassenc es decanta més pel restaurant La Bonaigua.
L’establiment gastronòmic és obert des del 1990 i s’ha consolidat com un local que ofereix una de les millors propostes de cuina tradicional, treballant sempre amb productes frescos. Plats bàsics, però amb molt de sabor.
La Bonaigua està situat a la Carretera Reial, 54, al nucli de Sant Just Desvern, i molt a prop de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, cosa que fa que els jugadors del club freqüentin molt el local. A més, es troba a només 30 minuts amb cotxe de Barcelona.
L’establiment gastronòmic és obert de dimecres a dissabte de 13.00 a 16.00 i també de 20.30 a 22.00. Diumenge únicament obren de 13.00 a 16.00. Només tanquen dilluns i dimarts. Es poden fer reserves a través de la seva pàgina web amb 15 dies d’antelació.
Quina és la seva oferta gastronòmica?
El restaurant ofereix una proposta gastronòmica que gira entorn de menjar tradicional i productes frescos. "A La Bonaigua podràs gaudir de clàssics de tota la vida i de receptes originals que cuinem dia a dia per sorprendre tothom qui ens visita", assenyalen a la seva pàgina web.
La seva proposta se centra a aconseguir una harmonia ideal entre sabor i qualitat, destacant principalment pels seus plats més emblemàtics com:
- Galta de vedella guisada amb api-rave: 22 euros.
- Peus de porc a la brasa i padró: 15 euros.
- Presa Joselito a la brasa: 22 euros.
- Morro de bacallà amb samfaina: 25 euros.
- Arròs melós amb cranc blau: 24 euros.
A més, és un restaurant molt especial per a Olmo, ja que és on va celebrar la seva tornada al conjunt blaugrana.
