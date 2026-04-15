6 restaurants recomanats per la Guia Michelin que tens a prop de casa: adreces i què hi trobaràs
De Manresa a Llívia, la Guia Michelin Espanya 2025 posava el focus en sis establiments de proximitat amb cuina catalana, producte local i menús ideals per a una escapada gastronòmica sense anar gaire lluny
Cinc establiments de l'àmbit de cobertura de Regió7 han rebut les plaques de reconeixement als Restaurants Recomanats de la Guia Michelin 2025, que ha entregat Royal Bliss. Es tracta del Cau de l'Ateneu, de Manresa, Terra, de Berga; Ca L'Amagat de Bagà, Urbisol, de Calders, Les Voltes de Sant Sebastià, de Moià, i Trumfes, de Llívia.
Royal Bliss, de Coca-Cola, ha lliurat les plaques dels Restaurants Recomanats a la Guia Michelin Espanya 2025 a 146 establiments de Catalunya. Per províncies, la guia recomana 81 establiments de Barcelona, 37 de Girona, 16 de Tarragona i 12 de Lleida.
Aquests restaurants se sumen als 606 procedents d’altres parts de l'Estat. Amb aquest acte, que aquest any celebra la tercera edició, es vol mostrar el suport a l'alta gastronomia i reconèixer una cuina i un servei de qualitat.
Si busques un bon restaurant a prop de casa per fer una celebració o simplement gaudir de la bona cuina, la Guia Michelin t'ho posa fàcil.
La selecció deixa una ruta gastronòmica ben repartida pel territori: Cau de l’Ateneu, a Manresa; Terra, a Berga; Ca l’Amagat, a Bagà; Urbisol, a Calders; Les Voltes de Sant Sebastià, a Moià, i Trumfes, a Llívia. Sis noms que confirmen que, per menjar molt bé, no cal anar gaire lluny de casa.
Cau de l’Ateneu (Manresa)
Adreça: Les Piques, 1, Manresa. Instal·lat al magnífic Ateneu de Manresa, la Guia Michelin en destaca una cuina tradicional actualitzada, amb producte cuidat i presentacions molt treballades, al capdavant d’un projecte liderat per la parella formada per Xaro López i Jacint Soler.
Terra (Berga)
Adreça: Passeig de la Pau, 27, Berga. La Guia Michelin el presenta com un restaurant que vol transmetre emoció més enllà del simple àpat, amb una proposta de cuina tradicional catalana i de temporada i menús pensats per gaudir del producte amb calma.
Ca l’Amagat (Bagà)
Adreça: Clota, 4, 08695 Bagà. El restaurant reivindica el producte local i de màxima proximitat amb una cuina d’avantguarda que no renuncia als clàssics de la cuina de muntanya, una combinació especialment atractiva en una vila com Bagà, a les portes del Cadí-Moixeró.
Urbisol (Calders)
Adreça: Carretera N-141c, Calders. Michelin hi subratlla l’entorn natural, el tracte especialment amable de l’equip i una cuina tradicional basada en productes locals, amb Carles Badia als fogons i Elisabet Jubany a la sala.
Les Voltes de Sant Sebastià (Moià)
Adreça: Sant Sebastià, 9, Moià. Segons la guia, és un restaurant d’aire rústic ubicat en unes antigues quadres amb sostres voltats, on es defensa una cuina de base catalana, coherent i ben actualitzada, amb el producte local molt present. També hi suma un pati terrassa i un antic pou reconvertit en celler.
Trumfes (Llívia)
Adreça: Carrer del Raval, 27, 17527 Llívia. El restaurant es presenta com una casa de cuina tradicional i creativa de base catalana, amb producte de qualitat i de temporada, i Michelin hi remarca els plats de temporada, la carta amb toc creatiu i especialitats com els arrossos de muntanya o la caça quan n’és temps.
