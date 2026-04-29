La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa

El nou espai combina menjar tipus brunch i botànica en un local de 100 metres quadrats a la carretera de Santpedor

Detall del nou Kentia Concept, que obrirà portes auqest 30 d'abril / Arxiu particular

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Aquest dijous, 30 d'abril, s'inaugura a Manresa la primera cafeteria-floristeria de la ciutat, Kentia Concept. Situada a la carretera de Santpedor número 45, l'establiment es presenta com un model nou de negoci de restauració que combina cafeteria, brunch i botànica en un mateix espai.

A principis de mes, els impulsors del local van explicar la seva voluntat d'obrir abans del maig, però no ha estat fins ara que s'ha anunciat la data. A través d'Instagram han publicat un vídeo informant els seus seguidors que l'obertura, finalment, es faria l'últim dia del mes. En el mateix vídeo es mostren alguns dels plats que oferiran, tot i que anteriorment ja van anunciar que l'establiment combinaria "gastronomia lleugera, el cafè i un entorn amb plantes, materials naturals i disseny cuidat". A més, de menjar, l'establiment també es dedica a la venda de plantes i diferents elements decoratius, d'aquí la seva doble catalogació de cafeteria-floristeria.

El seu compte d'Instagram, ha aconseguit crear una comunitat que supera els 3.200 seguidors, seguint l'objectiu del seu propietari de "generar expectació i crear comunitat" a través de les xarxes. D'aquesta manera, s'ha publicitat i ha mostrat el procés de transformació de l'espai que fins ara s'utilitzava com a magatzem per als treballs de floristeria i decoratius per a espais comercials i empreses que duia a terme Navarro.

