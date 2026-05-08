Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

CATA MAYOR

Restaurant Suto: Niguiris i retrats de felicitat a Barcelona

Només sis comensals, un menú degustació i les mans ràpides i expertes de Yoshikazu Suto i les begudes de Carolina Alarcón en un carrer de Sants

La barra del restaurant Suto

La barra del restaurant Suto / Manu Mitru

Pau Arenós

Barcelona

A l’acabar l’àpat, Yoshikazu Suto agafa la seva càmera de fotos instantànies, retrata el client i li regala la imatge rectangular. El gest és de gratitud. Cada comensal ha recollit amb el seu telèfon mil imatges d’alta qualitat del que acaba de passar al restaurant Suto i la captura a l’estil Polaroid certifica les deficiències retro del format i, alhora, la virtut del sòlid.

És una foto de veritat que existeix ara mateix. Perquè les imatges del mòbil han sigut empresonades i poques vegades veuran la llum.

Amb la imatge urgent, Suto (Shinto, prefectura de Gunma, 1985) congela i fixa la felicitat de les sis persones que ocupen la barra, set com a màxim. Tot i que hi ha dues taules, no les treu a la venda.

Ell és el que fa la màgia de prop amb els niguiris, amb Carolina Alarcón en la imprescindible tasca de sommelier i el maneig de plats, així que per garantir l’excel·lència hi ha de restringir el públic.

Observo particularitats: Suto modela la gramínia amb guants negres ("és més higiènic") i disposa d’una màquina d’arròs: "És més lletja, però pràctica per mantenir la temperatura que vull".

Varietat hitomebore i tres vinagres (d’arròs, vermell i balsàmic) amb els quals munta els niguiris (el de calamar, tendre; el de gambes de Palamós, dolç; el de moll, torrat) i el temaki de toro amb caviar, una entrada que anuncia una vetllada formidable.

Dos cops de sabor s’alcen sobre els altres: el niguiri de ventresca de tonyina i el de wagyu A5, tots dos elevats pel greix.

El niguiri de ventresca té una mica d’espectacle amb el carbó de mizunara ventat amb un paipai i amb el qual l’itamae marca a foc la làmina davant el visitant.

Fotos i fotos i vídeos dels ocupants de la barra. Clic, clic. I més vídeos, fotos i fotos a la màquina amb ganivetes per al kakigōri de postres, sorbet de gel amb llimona i mandarina, un altre capítol instagramejable.

Si preguntes a Suto per què va triar aquest lloc en un carreró irrellevant de Sants, contesta: "¡Perquè tenia el traspàs més barat de Barcelona!". Per què no té ajudants: "Crec que no podria treballar amb ningú més". Sobre l’estrella Michelin del 2024: "Hem canviat de lliga. Abans hi havia dies de buit, de zero".

Sobre Disfrutar, on va coincidir amb la Carolina, a qui va fitxar immediatament a l’obrir Suto: "Vaig estar-hi uns dos anys. En el quarto fred, en aperitius i en creativitat, però jo no soc creatiu". Franquesa que desemmascara tants entabanadors.

I, no obstant, ha passat per restaurants alimentats amb la inventiva com Azurmendi, Enigma o Central, a Lima. I per Itàlia i per França, on es va enrolar al Fogón d’Alberto Herraiz, una arrosseria que va tenir una estrella: "No sé fer paelles, eh". Ell maneja l’arròs d’una altra manera.

La Carolina obre l’embolcallant xacolí Harri Ta Zur 2022 i sakes, i vot pel Masumi Shiro i per l’Essence 5, de François Chartier, i les notes d’amontillat.

A més dels niguiris, alegria de corneta i timbal i big band amb el gambot en tempura i una salsa tàrtara amb sudachi i sisho ("el nostre fish and chips", diu la Carolina, i quin magnífic fish and chips), el nambanzuke (com un escabetx) de verat, el sashimi de vieira amb salsa de yuzu i espinacs, l’espàrrec blanc amb salsa de sèsam i aigua de coco, la corbina amb mantega i soja com una beurre blanc i el filet de vaca a baixa temperatura amb salsa yakiniku.

El tofu de musclos i ponzu peca de sal i indefinició i l’udon amb pèsols i freses d’abadejo dona importància a la lleguminosa (necessita un toc de calor) i oculta els deliciosos fideus.

barcelona/japonesesBandera de japon-de Suto.jpg

Bandera del Japó, així s'anomena aquest plat d'autor de Suto. / MM

Seguim al núvol de Son Gokū amb les postres. A més del kakigōri, una representació dolça de la bandera del Japó amb crema de roses, ametlla i escuma de gerd i, fi, un pressentiment de te matxa.

Cuina al moment, foto al moment.

He fotografiat Suto durant el dinar. I ell em fotografia a mi i m’entrega la peça com abans m’havia ofert niguiris, de la seva mà a la meva.

I jo, maleducat i descortès, no he portat cap regal.

SUTO

Violant d’Hongria, 134, Barcelona

Tel.: 610.908.651

Notícies relacionades

Menú degustació: 158 €

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  5. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  6. «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
  7. La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
  8. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords

La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords

Santpedor debatrà una moció que demana la dimissió del regidor Jordi Soteras

Santpedor debatrà una moció que demana la dimissió del regidor Jordi Soteras

La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat

La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat

L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades

L’Ateneu Popular de Cerdanya obre punts d’informació per a la regularització de persones immigrades

La cantant Bonnie Tyler, en coma induït després de sotmetre’s a una operació d’urgència a Portugal

La cantant Bonnie Tyler, en coma induït després de sotmetre’s a una operació d’urgència a Portugal

Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella

Un home queda atrapat dins del cotxe després de patir una sortida de via i bolcar a Bassella

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”
Tracking Pixel Contents