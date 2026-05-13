El primer Pans & Company de Barcelona es reinventa com a Pans a la plaça d’Urquinaona
La marca d’entrepans llança la nova imatge i els nous productes des del mateix local on va debutar al país el 1991
Patricia Castán
Quan va obrir el 1991 a la plaça d’Urquinaona de Barcelona,Pans & Company va revolucionar el sector del ‘fast food’ amb els seus generosos entrepans que incloïen ingredients de proximitat. Va ser el seu primer establiment a Espanya i durant anys hi va haver cues a les seves portes per provar les seves especialitats. Així que 35 anys després, el Grup Ibersol ha decidit presentar la nova imatge de PANS en aquesta mateixa ubicació, com a exemple de la renovació de la seva marca líder de sandvitxeries. El nou ‘look’ aposta per un espai més càlid i experiencial, però també hi ha novetats en els seus productes.
Barcelona torna a ser la targeta de presentació a escala nacional. La reforma del local és part d’una «transformació a tots els nivells», que inclou nova identitat, imatge, espais, serveis, productes, begudes i ‘packaging’, que l’empresa ha desenvolupat l’últim any per reforçar la seva posició a Espanya, segons els «codis actuals de consum». El model s’anirà implementant progressivament en altres establiments.
El grup considera que l’emplaçament d’Urquinaona és «simbòlic» per suposar el seu tret de sortida, i per això ha volgut tornar-li el protagonisme amb aquesta reobertura, després d’un període d’obres. Els clients ja poden descobrir el seu disseny, que Ibersol defineix com «de línies minimalistes i una estètica més clara i equilibrada», en aquest enclavament turístic a uns passos de la plaça de Catalunya.
Per fer-la més lluminosa han utilitzat materials d’inspiració natural i elements tecnològics, ja que tot i que la seva proposta gastronòmica està pensada per a tots els públics, volen posar el focus en el segment més jove i urbà.
Entre les sorpreses figuren nous serveis com l’entrega en taula, però també punts d’autoservei i màquines per omplir les begudes gratis. Seguint les tendències, també estrenen una nova gamma de begudes de fruites i herbes naturals sense sucres afegits.
El president del Grup Ibersol, Antonio Pinto Sousa, assegura que la nova etapa és «molt més que un canvi d’imatge. És l’evolució natural d’una marca líder que entén com estan canviant els hàbits de consum i decideix anticipar-se amb una proposta més actual i flexible». Esperen connectar amb un «consumidor més exigent, que busca qualitat, però també entorn i servei».
Nom i logotip
Quant a la simplificació del nom, que ara es queda en PANS, busquen fer-lo més directe. En el logo continua destacant el color groc, però amb un disseny més modern. Els canvis també es deixaran veure en els uniformes dels seus empleats.
Però la marca, que ja va iniciar el llançament de nous entrepans, amanides i postres, en els últims anys, continuarà impulsant aquesta renovació, afegint una «presentació més cuidada i sorprenent», afirma l’empresa.
En l’actualitat, destaquen que Pans és la companyia líder al mercat espanyol de sandvitxeria, amb una xarxa de 111 restaurants a Espanya, Portugal i Andorra. El Grup Ibersol (Euronext Lisbon IBERSOL, SGPS) gestiona altres marques pròpies com Ribs, Santamaría i FrescCo, i llicències com Pizza Hut, KFC, Taco Bell i Pret A Manger.
