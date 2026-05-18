Bar Normal
Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
Han obert el bar Normal a la plaça de l'Oli, just davant del també seu restaurant Normal
Redacció
Els germans Joan, Josep i Jordi Roca han obert un nou establiment al barri vell de Girona, el bar Normal, que està situat a la plaça de l'Oli, just davant del restaurant Normal, també de la seva propietat. El nou local, amb espai a l'interior i una àmplia terrassa, obre de dimecres a diumenge, de 12 del migdia a 11 de la nit (la cuina tanca a les 10), i no s’hi pot reservar taula. "Un bar normal a una cantonada normal d'una ciutat normal", se'n diu a la web de l'establiment.
Al marge de les begudes, l’oferta del bar Normal es basa en aperitius, tapes i platets entre els quals hi ha gildes; croquetes de llet d’ovella Mas Marcè i de pernil ibèric; paté de campanya amb foie mi-cuit, festucs i envinagrats; steak tàrtar de vedella de Girona; tàrtar de remolatxa; brioix de pollastre al curri; mandonguilla guisada; truita de patata; patates fregides amb salses diverses (maionesa de xili xipotle, ceba envinagrada, llima i coriandre; brava; tàrtara i envinagrats; maionesa de tòfona i formatge)... També s'hi serveixen algunes elaboracions dolces com flam de vainilla amb nata, gelat Rocambolesc i sorbet de maduixa Rocambolesc.
El bar Normal s'afegeix als diversos establiments que tenen els germans Roca a Girona i l'entorn: al marge del Celler de Can Roca (amb tres estrelles Michelin, i que aquest any celebra el quarantè aniversari) i de Can Roca (l'establiment dels pares, on va començar tot), tots dos a Taialà, hi ha l'espai de banquets i esdeveniments Mas Marroch, a Vilablareix; l'hotel Esperit Roca a la fortalesa de Sant Julià de Ramis (on hi tenen els restaurants Esperit Roca, amb una estrella Michelin, i Fontané); el bar de vins Vii a la plaça del Vi; la gelateria, la confiteria i la bikineria Rocambolesc als carrers Santa Clara i Hortes; l'hotel i la botiga Casa Cacao i el bar Cacao a la plaça Catalunya; i el restaurant i el bar Normal a la plaça de l'Oli.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny