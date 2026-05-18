Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dia del MuseuPatum 2026Mor Conxita FortunyEleccions AndalusiaRobert LewandowskiCanes 2026
instagramlinkedin

Bar Normal

Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona

Han obert el bar Normal a la plaça de l'Oli, just davant del també seu restaurant Normal

La terrassa del bar Normal dels germans Roca, aquest cap de setmana.

La terrassa del bar Normal dels germans Roca, aquest cap de setmana. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca han obert un nou establiment al barri vell de Girona, el bar Normal, que està situat a la plaça de l'Oli, just davant del restaurant Normal, també de la seva propietat. El nou local, amb espai a l'interior i una àmplia terrassa, obre de dimecres a diumenge, de 12 del migdia a 11 de la nit (la cuina tanca a les 10), i no s’hi pot reservar taula. "Un bar normal a una cantonada normal d'una ciutat normal", se'n diu a la web de l'establiment.

Al marge de les begudes, l’oferta del bar Normal es basa en aperitius, tapes i platets entre els quals hi ha gildes; croquetes de llet d’ovella Mas Marcè i de pernil ibèric; paté de campanya amb foie mi-cuit, festucs i envinagrats; steak tàrtar de vedella de Girona; tàrtar de remolatxa; brioix de pollastre al curri; mandonguilla guisada; truita de patata; patates fregides amb salses diverses (maionesa de xili xipotle, ceba envinagrada, llima i coriandre; brava; tàrtara i envinagrats; maionesa de tòfona i formatge)... També s'hi serveixen algunes elaboracions dolces com flam de vainilla amb nata, gelat Rocambolesc i sorbet de maduixa Rocambolesc.

Notícies relacionades

El nou establiment dels Roca està situat a la plaça de l'Oli, just davant del també seu restaurant Normal.

El nou establiment dels Roca està situat a la plaça de l'Oli, just davant del també seu restaurant Normal. / Aniol Resclosa

El bar Normal s'afegeix als diversos establiments que tenen els germans Roca a Girona i l'entorn: al marge del Celler de Can Roca (amb tres estrelles Michelin, i que aquest any celebra el quarantè aniversari) i de Can Roca (l'establiment dels pares, on va començar tot), tots dos a Taialà, hi ha l'espai de banquets i esdeveniments Mas Marroch, a Vilablareix; l'hotel Esperit Roca a la fortalesa de Sant Julià de Ramis (on hi tenen els restaurants Esperit Roca, amb una estrella Michelin, i Fontané); el bar de vins Vii a la plaça del Vi; la gelateria, la confiteria i la bikineria Rocambolesc als carrers Santa Clara i Hortes; l'hotel i la botiga Casa Cacao i el bar Cacao a la plaça Catalunya; i el restaurant i el bar Normal a la plaça de l'Oli.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  2. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  3. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  4. «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
  5. Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
  6. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
  7. Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
  8. El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny

Anna Recueco bat el rècord d'Espanya sub-16 en llançament de disc

Anna Recueco bat el rècord d'Espanya sub-16 en llançament de disc

El fiscal demana 7 anys de presó per intentar traficar amb drogues dins de la presó de Brians 2

El fiscal demana 7 anys de presó per intentar traficar amb drogues dins de la presó de Brians 2

Els catalans aïllats per hantavirus a Madrid podrien tornar al juny per acabar la quarantena a Catalunya

Els catalans aïllats per hantavirus a Madrid podrien tornar al juny per acabar la quarantena a Catalunya

La Generalitat celebra la Setmana del Govern Obert també a Manresa

La Generalitat celebra la Setmana del Govern Obert també a Manresa

Els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa

Els docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa

Viure la Patum des d'un altra perspectiva, la principal motivació de les parelles administradores

Viure la Patum des d'un altra perspectiva, la principal motivació de les parelles administradores

Surt de la presó després de complir més de 20 anys de condemna i torna a ingressar un mes després per atracar un supermercat

Surt de la presó després de complir més de 20 anys de condemna i torna a ingressar un mes després per atracar un supermercat

Veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla de regeneració del nucli antic

Veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla de regeneració del nucli antic
Tracking Pixel Contents