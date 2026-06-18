Celebra el Dia Internacional del Sushi: Els restaurants més recomanats que no et pots perdre a Manresa
Des de restaurants amb servei a taula fins a opcions per emportar, Manresa ofereix una varietat d'espais per gaudir del sushi
Avui, 18 de juny, se celebra el Dia Internacional del Sushi, una jornada on els amants d'aquest plat comparteixen un únic sentiment, l'amor per a la delicadesa asiàtica per excel·lència. Per celebrar a Manresa aquesta efemèride mundial, des de Regió7 hem fet una guia recopilatòria dels millors llocs per gaudir d'aquest plat tan exquisit a la capital del Bages.
Actualment, el sushi és una tendència a la gastronomia internacional, però el seu origen es remunta a l'antiguitat. Les primeres referències d'aquest àpat daten de l'any 718 a la Xina, encara que la recepta ha evolucionat molt fins a convertir-se en l'emblema que coneixem avui dia.
La iniciativa de celebrar el World Sushi Day va arrencar com a novetat el 2009 impulsada per Chris DeMay, administrador d'una comunitat dedicada a la gastronomia asiàtica a les xarxes socials. El seu objectiu era animar persones de tot el món a tastar el sushi i gaudir-ne. La seva proposta va obtenir un gran èxit a escala mundial i va unir a tots els seus seguidors en un dia especial.
A la capital del Bages disposem de diverses opcions per menjar Sushi, des de restaurants amb bufet lliure i servei a taula, fins a espais de menjar per emportar situats en superfícies comercials.
Espais per menjar Sushi a Manresa:
1. Restaurant Sakura
El Restaurant Sakura és un dels establiments de cuina japonesa més coneguts i amb més trajectòria de Manresa, gestionat per la propietària Ouling Zhang. Les seves instal·lacionss ofereixen un ambient acollidor i contemporani, ideal tant per a dinars de feina com per a sopars en parella o en grup.
- Direcció: Carrer de Guifré el Pelós, 51, 08242 Manresa, Barcelona
- Lloc web oficial: sakuramanresa.es.
- Tipus de servei: Restaurant i a domicili. Permet menjar al mateix local (dine-in), recollir comandes per emportar i també disposa de servei de lliurament a domicili.
2. Restaurant Japonès Niwaka
El Restaurant Japonès Niwaka (també conegut com a Espai Niwaka) és un projecte gastronòmic de cuina japonesa contemporània i de fusió liderat pel xef Waqas Khothi. Destaca per combinar els sabors clàssics de l'Àsia amb productes locals de qualitat.
- Direcció: Carrer de la Mel, 32, 08241 Manresa, Barcelona
- Lloc web oficial: espainiwaka.com
- Descripció: Un restaurant íntim i tradicional situat al bell mig de Manresa. És molt reconegut per la seva alta qualitat, el seu tracte proper i per incloure una gran varietat d'opcions vegetarianes i veganes a la seva carta.
- Tipus de servei: Restaurant i a domicili. Pots gaudir de l'experiència al seu menjador, demanar recollida a l'establiment o sol·licitar que t'ho portin a casa.
3. Sakura8 (Carrefour)
Sakura8 és un establiment especialitzat en sushi i menjar japonès per emportar (takeaway) situat al Centre Comercial Carrefour Manresa.
- Adreça: ES Barcelona Manresa Centro Comercial Carrefour邮政编码: 08240
- Descripció: És un punt de preparació de sushi ubicat dins del recinte del Carrefour. Ofereix un producte ràpid, fresc i amb una bona relació qualitat-preu, ideal per comprar sushi al moment o fer comandes de forma àgil.
- Tipus de servei: Menjar per emportar (Takeaway). No disposa de servei de restaurant clàssic per seure a taula ni de repartiment a domicili propi.
4. Sushi He II
Sushi He II és un conegut restaurant de cuina japonesa situat a Manresa. Forma part de la cadena de restaurants de buffet lliure Sushi He, que compta amb diversos establiments repartits per Catalunya.
- Direcció: Av. dels Dolors, 4, 08243 Manresa, Barcelona
- Descripció: Establiment de tipus bufet lliure (all you can eat). Destaca per la seva rapidesa en el servei de cuina i un local ampli decorat de forma moderna, molt freqüentat per a àpats familiars o amb amics.
- Tipus de servei: Restaurant i a domicili. Ofereix tant servei de taula al local com servei de repartiment a domicili
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