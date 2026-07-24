El capipota i la bomba a la indonèsia
Jordi Bernús i Jordi Devesa han obert un lloc singular a prop de l’estació de Sants: una taverna indocatalana, on el romesco s’uneix al ‘sambal’
Pau Arenós
Probablement, Bitxo és l’única taverna indocatalana del món: l’única de Barcelona, almenys, ja que no és descartable que en alguna de les 17.000 illes d’Indonèsia hi hagi un català barrejant el romesco amb el sambal. Bitxo el formen Jordi Bernús, ex Sants es crema, i Jordi Devesa, de la pizzeria La Clote. L’especialista en indonesitat és el primer, cuiner rodamon.
Bernús ha tornat a Sants, molt a prop de l’estació: hi ha un client amb maleta que no sap que ha entrat a la llar dels empassafocs. El 2017, va intentar al restaurant Sants es crema unir coneixements: cala Montjoi, Florència, Amman i Jakarta, on va treballar al Ritz Carlton i va conèixer la seva dona, Yuana Citra Afsyah, primera provadora de la mixtura catalanoindonèsica.
Va ser en aquell lloc del carrer de Comtes de Bell-Lloc, amb la graella com a protagonista, on em va donar aquest sambal (salsa de xilis), protagonista de Bitxo una dècada després.
Al Ritz Carlon estava al capdavant de Lobo, de nom estrany, un steak house que ell va transformar: "Un pernil, via França, costava 1.800 euros". Cuinava un esfèric de guisat de xai i una fideuà d’enokis i va adquirir la reputació de xef modern.
La pandèmia va obligar Bernús a buscar una solució, que va ser convertir Sants és crema en una sandvitxeria i va trobar la molla de l’èxit. El març del 2024 va tancar "per falta de motivació". Pregunto per això: "No em veia fins als 70 anys amb els entrepans. Estava saturat. Els vaig fer per necessitat, perquè s’acumulaven les factures, però no eren el meu ideal". Després va treballar per a d’altres: "Però qui ha sigut cap és difícil que encaixi".
És un dia de retrobaments perquè a la cuina hi ha Quim Monzó, al qual li vaig perdre la pista després del 2012, quan portava La Generosa: "L’últim que he fet ha sigut treballar per a Carles Gaig". De la cuina catalana a la cuina estranya. Pintor, ara només ho fa de forma privada.
Devesa i Bernús tenen un pla de negocis per a diferents obertures: "Són projectes diferents. Aquest és el primer de quatre". De la taverna indocatalana a... Demanen mantenir el secret. "Vam encaixar perquè som igual de burros": així analitza Devesa la unió.
Devesa ha decidit els vins, carta curta, de la qual apareixen amb bona combinació per al picant (de zero o dos bitxos, assenyalats a la carta) la monastrell Caravaca Black Cave 2022 i la carinyena L’olor de la nit 2024.
M’abstrec que les copes retolin Marqués de Riscal, que a la porta d’entrada hi hagi il·lustracions amb xistorra, pop i bacallà de negocis precedents, que el tovalló sigui de paper... M’és igual perquè estic expectant per veure com interactuen les cultures. M’avanço, ho fan bé. Catalunya i Indonèsia s’entenen, o Bernús fa que s’entenguin.
Bomba d’arròs fregit (nasi goreng) amb romesco picant de cacauet i allioli amb gingebre: ¡Barcelonèsia!
El rotlle cruixent (lumpia ) farcit de capipota amb xili verd (etiqueta), que unto amb prudència perquè no se’m desprengui la retina: bon rotllet.
L’esqueixada karedok, amb cacauet, pebrot verd, tomàquet, brots de soja, bacallà, terasi (pasta de peix i crustacis fermentats)... Per facilitar la integració, millor tallar petit el pebrot verd, dominant, i també esqueixar més el gàdid.
Mandonguilles de porc, calamar i curri guiai, coco, citronella, galanga, llima kaffir: complex, diferent, però no tant com per ser excloent i esborrar els records.
Minibrasa de carbó, que Bernús toca bé, així com els entrepans, amb presència, malgrat l’embafament. Primer, la broqueta de pollastre (satay) amb dues salses, allioli i soja dolça (kecap manis) i, després, l’entrepà: brioix de sate lilit, carn picada de cansalada viada i gambes a la balinesa, travessada per un tronc de citronella que serveix com a broqueta, amb xilis, coriandre, cacauet i enciam.
De postres, flam de xocolata picant, en realitat, una gelificació de iota (alga vermella), que el torna a l’univers bullinià.
A la carta han escrit: "Visca la ç" . Com el català, l’indonesi no té ñ, sinó ny.
Visca la ny, Indonyèsia–Catalunya.
BITXO
Riego, 43, Barcelona
Tel..: 932.695.187
Preu mitjà (sense vi): 25 €
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